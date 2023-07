Lo storico campo nel mirino Carpineto, dai tornei all’incuria L’intervento dopo le polemiche

Hanno suscitato parecchia amarezza e tanta indignazione le foto pubblicate sui social da Mario Lazzari, relative alle condizioni di abbandono e totale incuria del campo sportivo "Santa Maria" di Carpineto nell’ex Seminario Vescovile. Un campo che ha scritto la storia sportiva della città di Ascoli e che per anni è stato una perla incastonata alle pendici del Colle San Marco. La struttura che comprende anche l’ex Seminario, quest’anno è tornata in gestione alla Curia Vescovile dopo alcuni anni di utilizzi svariati. La diocesi di Ascoli ha organizzato un campo estivo nelle sale interne, e dopo le polemiche è riuscita a sistemare il campo sportivo. Dalle foto si vedevano erbacce arrivate all’altezza della recinzione e uno stato di abbandono ingiustificato. "E’ vero – hanno confermato dalla Curia Vescovile – La struttura è stata ripresa da alcuni mesi in gestione dalla Diocesi che ne è la proprietaria. Purtroppo il campo sconta gli anni di incuria da quando è stato dato in gestione". Un campo voluto dal Gruppo Sportivo Elettrocarbonium di Ascoli realizzato dall’indimenticato Giuseppe Mascetti a Carpineto per una delle scuola calcio più prolifiche e funzionali d’Italia. Un campo nato nel 1976 quando la multinazionale dei carboni elettrici investì parecchi soldi per spianare un costone roccioso scosceso per realizzare un rettangolo di gioco regolamentare, con i terrazzamenti in pietra, i sentieri per arrivarci, e tanto verde intorno. L’allora semi abbandonato ex seminario vescovile fu concesso in comodato d’uso alla società sportiva dall’allora vescovo Marcello Morgante e Mascetti lo restaurò completamente. E così dal 1978 al 1986 iniziarono ad essere organizzati i ritiri delle squadre dell’Elettro e del San Marcello e soprattutto i tornei internazionali giovanili "Città di Ascoli" con centinaia di ragazzini che sono poi approdati tra i professionisti e anche in Nazionale. I vari Maldini, Costacurta, Peruzzi, Righetti e l’ascolano Peppe Iachini.

Valerio Rosa