Lo storico oleificio compie 70 anni: "Il nostro lavoro è frutto di passione"

Quando l’olio di oliva e un frantoio esprimono la storia di un luogo. L’oleificio GabrielliOttavi ad Offida vanta una storia lunga 70 anni, fatta di ricordi, tradizione, artigianalità ma anche innovazione e sguardo al futuro. Da sempre l’oleificio si impegna per un prodotto di altissima qualità, che esprime una storia di uomini e di un ambiente colturale, ma anche culturale. L’oleificio GabrielliOttavi nasce nel 1954 a Borgo Miriam dove è tutt’oggi. I primi a credere in questa avventura furono Gabrielli Marino e Tommaso, con Maria Teresa Ottavi e Maddalena, che gestirono l’ impianto a presse e macine in pietra. Dal 1994 inizia poi una nuova epoca con il nuovo impianto a due fasi a freddo e frangitore a dischi, uno strumento di ultima generazione. L’oleificio gestito dal 1984 anche dal figlio Graziano, che dal 1994 con il nuovo impianto primo nel Piceno, commercializza l’olio extra vergine biologico aziendale.

L’olio prodotto ha caratteristiche organolettiche particolari e naturali equilibrate, non solo fattori fisici, come gli aromi che sprigiona, ma anche fattori gustativi come il dolce, il piccante l’amaro. E ci sono poi gli aspetti salutistici che non vanno sottovalutati. I proprietari rappresentano l’interazione con la storia, con la cultura del luogo. La loro missione è stata dare un prodotto eccellente, grazie alla lavorazione a freddo dalla frangitura e all’estrazione senza aggiunta di acqua nella pasta.

"In questa particolare data – dichiara Graziano Gabrielli – ringrazio quanti hanno reso possibile questo sogno: dai primi operai Gino Pierantozzi, Attilio Mariani, Sante Cicconi, Italo Giudici, Guido Aureli ‘pizz’ e Carlo Malvucci, tra i più presenti e naturalmente tutti gli olivicoltori. Un ricordo particolare va a Primo Gabrielli e Luciana Vagnoni i pionieri, che insieme a mio padre e mia madre, hanno dato inizio a questa straordinaria storia nel 1954. Il nostro olio è un patrimonio da tutelare, l’olio per noi è il frutto della passione per la nostra terra. Da questa nostra passione nasce l’eccellenza".

Maria Grazia Lappa