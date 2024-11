Lo storico racconta il partito Msi

Domenica prosegue la quarta edizione de ’I Conti con la Storia’, con un viaggio nelle origini della destra italiana contemporanea. L’appuntamento, in programma alle 18 nella sala multimediale dell’Ospitale, vedrà protagonista lo storico Davide Conti, autore del saggio Fascisti contro la democrazia. Almirante e Rauti alle radici della destra italiana. Storico di rilievo e autore di numerose opere sul secondo dopoguerra italiano, Conti dialogherà con il giornalista e scrittore Pietro Frenquellucci per analizzare uno dei periodi più complessi della storia politica del nostro Paese. Al centro del dibattito, i primi tre decenni del Movimento Sociale Italiano (Msi), partito fondato nel 1946 come erede diretto della Repubblica Sociale Italiana. Attraverso una rigorosa analisi basata su documentazione archivistica, il libro di Conti esplora le figure di Giorgio Almirante e Pino Rauti, svelando le ambiguità e i legami tra il Msi, l’estrema destra radicale e la strategia della tensione.