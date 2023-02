Lo studente ad Ankara: "Ora voglio rimanere"

Appena 12 ore dopo il suo arrivo in Turchia per l’Erasmus, la terra ha iniziato a tremare: uno dei terremoti più devastanti della storia ha dato il benvenuto a Samuele Mariotti, 21 anni, di Roccafluvione, studente dell’Università di Macerata. "Un ingresso in pompa magna – commenta lui -. Sono partito domenica mattina alle 7 da Fiumicino e sono arrivato ad Ankara alle 14, siccome in dormitorio mi avrebbero ospitato solo a partire dal giorno dopo sono andato a cercare un hotel e mi sono rilassato un po’, per cena mi sono fermato in un ristorantino e poi sono andato a dormire, sarà stata lìuna, l’una e mezzo". Fin qui tutto bene. "La notte per fortuna non ho sentito nulla, io quando dormo non mi accorgo di niente, all’epoca non mi accorsi nemmeno del terremoto di Amatrice. Ma quando mi sono svegliato, la mattina verso le 9 (in Turchia l’orologio è due ore avanti rispetto a noi) ho trovato sul cellulare 89 chiamate perse e tanti messaggi. La maggior parte erano dei miei genitori, ma anche diversi amici mi avevano scritto. Mia madre e mio padre erano terrorizzati, li ho tranquillizzati appena ho visto le chiamate. Poi ho visto le immagini choccanti che arrivavano dalla parte del Paese più colpita, certo non è rassicurante vedere palazzi che si sbriciolano come fossero castelli di sabbia". La mattina di lunedì, a colazione, "ero in un bar e il tavolino ha iniziato a oscillare – racconta -, il primo pensiero è stato di uscire subito dal locale ma poi mi sono reso conto che solo io mi ero agitato, tutti intorno a me erano tranquilli, devo dire che poi le scosse di assestamento quel giorno le ho sentite tutte per bene. A parte la solidarietà e la vicinanza per le città colpite da questra tragedia immane, mi sembra che nella mia zona la gente sia abbastanza tranquilla, non c’è grande preoccupazione. Non ho messo in conto di andare nelle aree distrutte per dare una mano perché molti distanti da qui ma soprattutto perché non parlo e non capisco una sola parola di turco, per cui mi sento anche in difficoltà, in pochissimi qui parlano in inglese. Al momento, sto comunicando soprattutto a gesti, noi italiani per fortuna siamo piuttosto bravi a comunicare in questo modo". Ieri, durante la giornata, Mariotti ha fatto un giro per la capitale e si è fermato a pranzare fuori. E ora, meglio andarsene? "Io non mi muovo da qui, voglio restare – la risposta decisa di Mariotti -. Mi hanno rassicurato, questa non è una zona soggetta a forti terremoti, qui dovrei stare tranquillo. Mi hanno spiegato infatti che Ankara è lontana dalle due faglie, una nel Nord e una nel Sud dove è successo il disastro, qui siamo a circa 700 chilometri dall’epicentro. Poi, ai terremoti sono abbastanza abituato. L’Erasmus è in programma per sei mesi, quindi resto fino alla fine di luglio. L’arrivo è stato drammatico, ma voglio dare una seconda opportunità a questo stupendo Paese".

Chiara Gabrielli