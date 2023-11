Lo studio pigliatutto. Dopo la Start altra nomina

Deve brillare una stella speciale in via dell’Aspo. E precisamente al numero civico 1. È lì infatti che c’è lo studio associato Giovannetti-Di Agostino-Diomedi-Ciancaleoni. Gli ultimi due, da ieri, sono al vertice di due delle principali società partecipate del nostro territorio: Start e Ciip. La prima, azienda che si occupa di trasporti, è guidata da sei anni da Enrico Diomedi che ha preso il posto nel 2017 di Luigi Merli. La sua nomina è in scadenza e a inizio dicembre si riunirà l’assemblea dei soci per decidere gli amministratori del prossimo triennio: oltre al presidente attualmente ci sono il suo vice Raffaele Di Chiara e il consigliere Davide Straccia. Parliamo di una società per azioni a partecipazione pubblica i cui soci sono attualmente la Provincia di Ascoli (32,96%), il Comune di Ascoli (32,94%) e il Comune di San Benedetto (28,79% compresa la partecipazione Ams Spa). Altri 8 Comuni della Vallata del Tronto complessivamente detengono quote azionarie pari al 6,01%. Gli ultimi bilanci a disposizione, 2019, 2020 e 2021, parlano rispettivamente di una perdita di 840mila euro, poi attivi di 261mila e 136mila euro.

Nel 2017, tra le ipotesi della presidenza, si era pensato a Fulvio Giovannetti, altro commercialista dello studio di via dell’Aspo, già consigliere di amministrazione della Caffè Meletti Srl e revisore dei conti della Fondazione Carisap. Poi alla fine fu scelto Diomedi. Ma in famiglia possono comunque festeggiare da ieri la nomina di Maddalena Ciancaleoni – moglie di Giovannetti – nuova presiedente della Ciip, azienda che nel 2022 ha chiuso con un attivo di quasi 2 milioni e ha un patrimonio di 150 milioni. Guidata per anni da Pino Alati, morto a ottobre, la società partecipata di cui sono soci 59 Comuni del Piceno e del Fermano sarà presieduta dalla commercialista fino al 2025, alla scadenza naturale del mandato del cda.

In attesa di novità sulla Start, dove si potrebbe andare per le lunghe e aspettare il voto delle amministrative ad Ascoli nel 2024, la stella dello studio di via Dell’Aspo sembra brillare più luminosa che mai.

Flavio Nardini