Lo yoga entra in Pinacoteca

Prenderà il via questa sera alle ore 19 l’iniziativa Yoga è Arte, ideata e creata da Stefania Campanelli, insegnante certificata dalla Yoga Alliance, con il patrocinio del Comune di Ascoli e la collaborazione dei Musei Civici diretti dal Professor Stefano Papetti. Il primo incontro avverrà nella splendida Sala della Vittoria della Pinacoteca Civica, sotto lo sguardo dei dipinti rinascimentali di Cola dell’Amatrice: a questo seguiranno altri incontri mensili, programmati sino al 19 luglio 2024 con la conclusione nei Giardini del Palazzo Vescovile. Si tratta di lezioni della durata di circa un’ora effettuate in luoghi di grande suggestione, consentendo ai partecipanti di vivere un’esperienza immersiva a stretto contatto con la bellezza. "E’ un percorso – ha dichiarato l’insegnante Stefania Campanelli – che invita quanti partecipano ad immergersi nella contemplazione della bellezza in tutte le sue manifestazioni, attraverso la disciplina yoga, in un tour itinerante nelle sedi museali ed in altri luoghi suggestivi della città. L’intento è quello di vivere spazi ed ambienti normalmente destinati soltanto alla fruizione turistica in modo alternativo, respirando la bellezza e l’energia creatrice che rende noi stessi delle opere d’arte uniche. E’ possibile partecipare ad ogni singolo evento o a tutta la serie degli incontri, ma è necessario portare con sé il proprio tappetino e vestire comodamente". Per la partecipazione è obbligatoria la prenotazione al 377.0860147.

Valerio Rosa