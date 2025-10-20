L’obiettivo ora è tentare il sorpasso sul Ravenna e stare in scia all’Arezzo

L’Ascoli torna a Carpi per tentare il sorpasso sul Ravenna e riportarsi in scia dell’Arezzo. Nella sfida del monday night che andrà in scena stasera al Cabassi (avvio alle 20.30 con diretta su Rai Sport) i bianconeri continueranno la marcia cercando di confermare i numeri impressionanti prodotti nella recente ed esaltante sequenza di vittorie. Forti dei 6 successi di fila conquistati, gli uomini di Tomei scenderanno in campo senza abbassare il livello di attenzione per portare a casa altri tre punti davvero preziosi. Quando siamo giunti alla decima giornata d’andata i valori reali delle pretendenti ora iniziano a venire fuori.

Nello scontro diretto per la testa del girone che ieri ha visto sfidarsi Ravenna e Arezzo, i toscani sono riusciti a sbancare il Benelli con un netto 3-0 in grado di non ammettere repliche. La gara che era parsa tutto sommata equilibrata fino a poco prima della fine aveva visto gli ospiti passare avanti col solito Tavernelli (5 gol in campionato) in avvio di ripresa. A ridosso dell’epilogo però il crollo dei giallorossi ha favorito il tris completato dalle firme di Ravasio e Varela Djamanca.

La corsa in vetta degli amaranto procede spedita. La squadra di Bucchi che, ad oggi, ha fatto registrare una sola battuta d’arresto (nel match perso in casa contro il Guidonia Montecelio per 1-0 ndr), è salita a quota 27 punti, incrementando allo stesso tempo le reti trovate. I gol complessivi messi a segno ora sono 20, esattamente come quelle realizzate dall’Ascoli che però stasera contro i biancorossi avrà una ghiotta opportunità. Innanzitutto un’altra vittoria consentirebbe di scavalcare il Ravenna e lanciare il fatidico testa a testa con l’Arezzo. In secondo luogo il Picchio, a poche ore dal confronto, resta l’unica squadra a non aver mai perso. E l’obiettivo chiaramente è quello di mantenere l’imbattibilità.

Per riuscirci però i bianconeri non si potranno assolutamente concedere cali di concentrazione. L’ultima sofferenza di Tomei. A Carpi l’allenatore pescarese potrà scontare l’ultima di 7 giornate di squalifica. Il suo ritorno in panchina sarà possibile in occasione dell’acceso derby con la Samb di domenica prossima al Del Duca (fischio d’inizio alle 14.30).

Nel frattempo a guidare la squadra ci penserà ancora il vice Agostinone. Nelle scelte iniziali si andrà verso la possibile conferma dell’undici titolare di una settimana fa. Davanti i quattro attaccanti proveranno a scardinare la retroguardia avversaria con giocate di qualità e un certo cinismo sotto porta. Dietro al terminale Gori riecco in azione il terribile terzetto composto da Silipo, Rizzo Pinna e il capocannoniere del campionato D’Uffizi (6 sigilli personali). Dall’altro lato ci sarà un Carpi reduce da due successi consecutivi che cercherà di mettere in campo intensità e agonismo per evitare di farsi schiacciare dalla forza dell’Ascoli.

"Incontriamo quella che probabilmente è al momento la squadra più in forma del campionato – dichiara il tecnico Cassani alla vigilia -, che sta lì in alto in classifica con merito. Mi piace molto per la qualità del gioco espresso e per l’identità così chiara e nitida".

Così in campo Carpi (3-4-2-1): 1 Sorzi; 6 Panelli, 4 Zagnoni, 17 Lombardi; 2 Verza, 29 Rosetti, 5 Figoli, 7 Cecotti; 72 Cortesi, 11 Casarini; 23 Sall. Panchina: 22 Scacchetti, 90 Perta, 3 Rigo, 8 Amayah, 10 Stanzani, 16 Tcheuna, 18 Mahrani, 26 Toure, 33 Pinti, 70 Arcopinto, 77 Visani, 80 Pietra. All. Cassani.

Ascoli (4-2-3-1): 1 Vitale; 23 Alagna, 30 Curado, 3 Nicoletti, 2 Pagliai; 62 Milanese, 4 Damiani; 7 Silipo, 25 Rizzo Pinna, 15 D’Uffizi; 35 Gori. Panchina: 41 Brzan, 46 Barosi, 6 Ndoj, 9 Chakir, 11 Oviszach, 18 Corazza, 19 Menna, 24 Bando, 27 Cozzoli, 29 Palazzino, 33 Rizzo, 80 Corradini. All. Agostinone (Tomei squalificato).

Arbitro Gemelli di Messina. Stadio Cabassi ore 20.30. Diretta tv: Rai Sport, Sky, Now.