Locali storici, festa anche al Meletti

"Il Caffè Meletti è come un familiare per gli ascolani e l’interesse per la sua storia appassiona vecchie e nuove generazioni": nella Giornata Nazionale dei Locali Storici italiani sono stati tanti i visitatori che, accompagnati dalla guida Lella Palumbi (è suo il commento), hanno colto l’occasione per rinsaldare il legame con quello che rappresenta un simbolo della città. Il locale che troneggia in piazza del Popolo di Ascoli dai primi del ‘900 ha aderito all’evento, in contemporanea con altri analoghi di tutta Italia, sabato 7 ottobre. L’organizzazione, capeggiata da Anna Monini e Roberta D’Emidio, ha previsto due tour con tanto di aperitivo e light lunch per chi lo voleva. La storia del Caffè Meletti non può prescindere dalla famiglia che gli ha dato nome e lustro, lanciando il marchio a livello mondiale con la produzione di liquori.