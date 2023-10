Locali storici, il Meletti festeggia

Il Caffè Meletti non poteva che essere protagonista della Giornata Nazionale dei Locali Storici d’Italia che si celebra oggi e avrà come ambasciatore Vittorio Sgarbi. Dichiarato "Locale di interesse storico e artistico", a pieno titolo, dal Ministero dei beni culturali e ambientali nel 1981, il Caffè Meletti aprirà le porte ai cittadini per un tour negli ambienti liberty, che hanno ispirato artisti, letterati e, negli ultimi tempi, anche registi. Lella Palumbi farà da guida nei due appuntamenti: alle ore 10 ed alle ore 11. Ai partecipanti verrà offerto un aperitivo di benvenuto a suon di burger ciauscolo e verdure, accompagnato da un calice di Passerina.