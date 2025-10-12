Locanda Centimetro Zero. Premio speciale a Rimini

La Locanda Centimetro Zero premiata a Rimini con il ’Gist Travel Food Award’ 2025, nell’ambito del TTG Travel Experience, la manifestazione fieristica italiana. Il ristorante sociale di Pagliare del Tronto si è aggiudicato il ‘premio speciale’ riconosciuto a enti territoriali che per passione, senso etico, qualità intellettuali e conoscenze tecniche abbiano realizzato un’attività meritoria nell’ambito del turismo enogastronomico. Il premio speciale, istituito dal Gist (Gruppo Italiano Stampa Turistica) è stato consegnato a Roberta D’Emidio e Emidio Mandozzi presenti a Rimini insieme a Martina e Francesca, due ragazze che lavorano alla Locanda Centimetro Zero. Il premio viene attribuito ogni anno ai migliori territori e progetti di turismo enogastronomico, realizzati in Italia e all’estero, con il ristorante sociale di Pagliare scelto per aver saputo coniugare il settore enogastronomico di qualità all’inclusione sociale e lavorativa di soggetti svantaggiati. Un’altra bella soddisfazione per i ragazzi della Locanda di Pagliare, con questo premio che va ad arricchire il già consistente ‘palmares’ di encomi ricevuti nella sua decennale attività. Una meritoria esperienza creata dalla lungimiranza del duo Mandozzi-D’Emidio, che ha varcato da tempo i confini locali per andare a farsi conoscere anche in ambito nazionale. Il premio conseguito si fa veicolo di una promozione pubblicitaria di tutto rispetto, per una ‘vetrina’ riminese forte di circa 2.700 brand espositori e oltre 1.000 buyer esteri provenienti da 75 Paesi, tra cui Stati Uniti, Canada, Germania, Gran Bretagna, Sud America, India e Cina.

Il premio speciale alla Locanda Centimetro Zero è stato decretato da un’apposita giuria presieduta da Elena Bianco, presidente del Travel Food Award. Emblematiche le parole con cui il Premio – suddiviso anche in altre due categorie, quali migliore destinazione enogastronomica e migliore iniziativa o evento enogastronomico – è stato presentato: "La situazione internazionale è difficile da commentare e noi del Travel Food Award, in ultima analisi, ci occupiamo ’solo’ di cibo. Però abbiamo la convinzione che il cibo, in quanto storia, cultura, spirito di un popolo possa essere uno strumento di dialogo forte. Il potere di inclusione del cibo è estremamente ampio. Abbatte confini geografici e mentali, racconta qualcosa di chi l’ha prodotto o cucinato, è un modo di coinvolgere chiunque, anche chi per tanti motivi – culturali o fisici – è diverso. L’etica del cibo si declina in mille modi. Dal produrlo e trasformarlo senza ferire il Pianeta all’evitare gli eccessi e gli sprechi".

Maria Grazia Lappa