L’occasione di piantare un seme

Una settimana per parlare di libri, donarli e farli così entrare nelle scuole. Inizia domani e si chiama ’Io leggo perché’ l’iniziativa nazionale per arricchire il patrimonio delle biblioteche scolastiche. Dalle favole ai romanzi, fino alla poesia e alla saggistica: basta entrare in una delle librerie ascolane e comprare un libro da donare ai ragazzi. Si potrà così mandare un messaggio anonimo, affidandolo alle parole di un libro che ci è entrato nel cuore, alle nuove generazioni. Rispetto, coraggio, amore per la natura, dignità del lavoro: è un’occasione per scegliere quale seme piantare sperando di rendere il mondo un posto migliore.