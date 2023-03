Lockdown: tre anni dopo Veglia per omaggiare il personale sanitario

Sono passati esattamente tre anni, oggi, dall’inizio del lockdown in Italia deciso dal Governo a causa del Covid-19. Una giornata da ricordare, non per la pandemia che tutti vorrebbero al contrario dimenticare, ma per il prezioso e fondamentale servizio prestato durante tutta l’emergenza dagli operatori sanitari. Per ringraziare quest’ultimi per quanto hanno fatto, la diocesi di Ascoli con l’ufficio pastorale della salute hanno deciso di organizzare un incontro di preghiera dedicato a tutti i medici, gli infermieri e personale sanitario dell’allora Area vasta 5, ora Azienda sanitaria territoriale di Ascoli, per il lavoro svolto con competenza, abnegazione e spirito comunitario. La veglia di preghiera, che la Diocesi ha deciso di chiamare ‘Abbi cura di lui’, è in programma stasera, nel terzo anniversario del lockdown, alle 21, di fronte l’ingresso dell’ospedale ‘Mazzoni’. Il titolo ‘Abbi cura di lui’, tratto dalla parabola del buon Samaritano, è lo stesso del messaggio di Papa Francesco per la 31esima edizione della Giornata mondiale del malato: un invito a uomini e donne che fanno propria la fragilità altrui, che non lasciano edificare una società di esclusione, ma si fanno prossimi e rialzano l’uomo caduto, perché il bene sia comune, un invito a trovare strategie e risorse perché sia garantito a tutti il diritto alla salute. Durante la veglia, presieduta dal vescovo Gianpiero Palmieri, interverranno alcuni operatori sanitari del nosocomio ascolano, della casa di cura Villa San Giuseppe e della Rsa Sanitas di Castel di Lama, che condivideranno testimonianze dirette su come hanno vissuto in corsia il tempo difficile della pandemia.

Tra quest’ultimi, anche se non in corsia ma nel laboratorio analisi dell’ospedale ‘Mazzoni’ per la refertazione dei tamponi (a migliaia in tre anni), ad aver vissuto in prima linea l’emergenza sanitaria è sicuramente Antonio Fortunato, direttore di patologia clinica dell’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli. Insignito del titolo di Cavaliere di ordine al merito dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con decreto del 27 dicembre 2020, Fortunato ricorda quei momenti terribili. "I primi giorni sono stati veramente drammatici – dice Fortunato –, però allo stesso tempo ci siamo tirati su le maniche e abbiamo lavorato a testa bassa. Non abbiamo mai contato le ore di lavoro, altrimenti non avremmo fatto nulla. Stavamo anche 17 ore al giorno in laboratorio. Ad Ascoli sono state fatte tante cose. Adesso – conclude – la situazione è molto tranquilla, non abbiamo positivi sostanzialmente. Il numero dei contagiati è bassissimo e quelli che lo sono non sono neanche tanto positivi. Ormai, per fortuna, credo sia finito tutto".

Lorenza Cappelli