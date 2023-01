"L’odissea di mio padre in ospedale"

Aspetta 7 ore a 83 anni per poi tornarsene a casa senza essere stato visitato. E’ quanto è accaduto a un uomo al Pronto soccorso dell’ospedale ‘Mazzoni’ dove anche il 2022 si è chiuso con il solito e annoso problema delle lunghe attese. Il racconto della ‘disavventura’ dell’83enne è del figlio che sottolinea come sono "queste le situazioni che minano la considerazione di quei cittadini che, come me e la mia famiglia, pagano regolarmente le tasse fino all’ultimo centesimo e, di conseguenza, pagano anche la sanità pubblica e tutti i suoi operatori". Marco Mercuri, questo è il nome del figlio, racconta come il padre Mario "la mattina del 29 dicembre abbia accusato un malore con conseguente stato confusionale e difficoltà motorie. Abbiamo – dice – prontamente contattato il medico di famiglia il quale, conoscendone la storia clinica, ci ha invitato a contattare il 118 perché a suo parere erano necessari approfondimenti, accertamenti e analisi cliniche. Il personale del 118 è intervenuto prontamente e ci ha comunicato che mio padre sarebbe stato portato al Pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni. Ho più volte contattato il Pronto soccorso, mi hanno avvertito che avevano assegnato a mio padre un codice azzurro e di pazientare visto che avevano diversi codici rossi e arancioni. La sera stessa, intorno alle 18, mi sono recato al Pronto soccorso del Mazzoni ed ho dovuto prendere atto che mio padre era stato dimenticato in una saletta, non era ancora stato visitato da alcun medico, nessuno aveva pensato a portargli dell’acqua o qualcosa da mangiare. Constatato che era inutile aspettare ulteriormente la prestazione, alle 18.30 abbiamo deciso di abbandonare il Pronto soccorso visto che, dopo oltre 7 ore dall’arrivo con ambulanza, non avevano ancora preso in carico il paziente. La conferma del fatto che non era stato preso in carico è arrivata al momento di uscire, quando ho chiesto di poter firmare per le dimissioni e mi hanno detto che non era necessario firmare nulla. Questa è la sanità pubblica che ho sempre difeso, ma che mi porta a riflessioni amare e mi costringe sempre più spesso a far ricorso a strutture private per poter ottenere prestazioni mediche adeguate alle necessità della mia famiglia, costringendoci a sostenere costi a volte importanti per prestazioni che dovrebbero essere erogate dal sistema sanitario pubblico".

l. c.