Loggi ci ripensa. Ritirate le dimissioni:: "Voglio continuare a dare il mio supporto"

La telenovela in Provincia si risolve con il ritiro delle dimissioni effettuato da Sergio Loggi nell’ultimo giorno a disposizione per farlo. L’ipotesi non era mai stata esclusa dal presidente dimissionario già nel corso della famosa conferenza stampa in cui vennero spiegate le motivazioni della decisa presa di posizione. Ciò gli consentirà di riprendere le attività da dove si erano interrotte. Ovvero da quella famosa seduta del 29 aprile al termine della quale aveva deciso di dimettersi dopo l’astensione manifestata dal Pd sull’approvazione del bilancio. Contestualmente sull’ente piombò anche la pesantissima tegola rappresentata dalla pronuncia della Corte dei conti sull’avvio dell’iter previsto per lo stato di dissesto pilotato.

"A seguito di incontri istituzionali e su sollecitazione di numerosi cittadini e dopo una profonda riflessione sul proficuo lavoro svolto negli ultimi anni – scrive Loggi nella missiva indirizzata al segretario generale dottoressa Fabiola Candelori, al prefetto Sante Copponi, al vice presidente Bonaccini e ai consiglieri provinciali –, mosso da senso di responsabilità istituzionale, nel rispetto di chi come me, fin dal primo giorno, ha messo a disposizione della comunità provinciale la propria esperienza e il proprio spirito di servizio, resto alla guida. Una decisione non certo facile dal punto di vista umano e politico, ma assunta nell’intento di continuare ad essere di supporto all’Ente ed al territorio".

A lui, così come a tutti gli altri consiglieri, spetterà il compito di tornare ad occuparsi del preoccupante stato di dissesto dell’ente. Qui ora però bisognerà capire se con il ritorno in sella di Loggi si cercherà ugualmente di proporre ricorso avverso la decisione della Corte dei conti. Linea che avevano sposato appieno i consiglieri nel corso degli ultimi giorni, per riuscire a produrre una sospensiva, seppur momentanea, degli effetti giuridici derivanti dalla stessa. "L’obiettivo da conseguire nell’immediato – spiega – è quello di approvare un rendiconto migliorativo dei conti, tappa decisiva per l’esito del processo di risanamento in atto. Una sfida fondamentale sulla quale auspico possano essere realizzate azioni condivise e sinergie in nome del bene comune e del servizio verso le istituzioni e la collettività".

Il rientro di Loggi nei pieni poteri del presidente avverrà con la volontà di proseguire il mandato "con rinnovato impegno, consapevole che l’ente ha bisogno di una guida sicura e certa che porti a termine i progetti già avviati". Ammontano, infatti, ad oltre 28 milioni gli investimenti per la viabilità presenti nel piano triennale delle opere pubbliche, mentre 61 milioni di euro sono le risorse destinate alle scuole provenienti dai vari fondi disponibili: da quelli del Miur, al Pnrr, alle ordinanze speciali del sisma fino alle risorse proprie dell’ente.

Massimiliano Mariotti