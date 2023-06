Loggi e Roncarolo presentano il libro

Nell’affascinante scenario del Ninfeo di Cupra Marittima, lungo la statale Adriatica, accanto all’area di servizio nord, domani, alle ore 18,30 ci sarà la presentazione del libro "Arcani Sentieri" delle scrittrici Enrica Loggi e Antonella Roncarolo, edito da PeQuod. L’appuntamento è organizzato dalla Biblioteca di Cupra Marittima ed è parte integrante del più ampio progetto "Biblioteca d’autore" volto a favorire il dialogo tra autori e lettori. Lo scrittore e poeta cuprense, Lucilio Santoni, terrà una conversazione con le autrici con approfondimenti e curiosità sull’opera. "Arcani Sentieri" è una metafora della vita, una serie di paesaggi narrativi che si snodano attraverso 20 poesie e 5 racconti ambientati nei boschi. Le parole del libro risuoneranno nelle antiche mura del Ninfeo Romano, monumento storico che affascina per la sua architettura, creando un dialogo senza tempo tra passato, presente e future riflessioni. Un bell’appuntamento per gli appassionati di letteratura e per chiunque desideri sperimentare un viaggio nell’interiorità dell’anima.