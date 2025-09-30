Loggi: "Il Pd qui ha guadagnato tre punti"

Nel quartier generale dove il sindaco di Monteprandone Sergio Loggi stava seguendo lo spoglio del voto regionale, si respirava un certo senso di rassegnazione. Poche parole sul risultato globale. Loggi ha però inteso vedere il bicchiere mezzo pieno osservando l’andamento del voto nel proprio Comune dove la coalizione di centro sinistra ha ottenuto un risultato molto soddisfacente. "Il Partito Democratico ha guadagnato tre punti percentuali rispetto alle ultime consultazioni nazionali – ha affermato Loggi –. Tutto sommato abbiamo alzato l’asticella verso il centro sinistra. Nel nostro comune avevamo due candidati, Marino Lattanzi presente in una lista civica e Antonio Riccio candidato per il Movimento 5 Stelle, che hanno fatto un buon lavoro". Di fronte al risultato regionale, dove si ipotizzava un testa a testa fino all’ultimo voto, la forbice si è fatta subito larga, appena usciti i sondaggi e appena sono iniziati ad arrivare i risultati delle prime sezioni. Capito come stavano andando le cose, si è cercato ‘conforto’ nei risultati locali, a livello di Provincia e di Comune. "Sono molto soddisfatto del risultato elettorale nel nostro Comune per quanto riguarda la coalizione di centro sinistra – ha aggiunto Sergio Loggi – questo significa che stiamo facendo un buon governo cittadino, che stiamo amministrando Monteprandone per il bene dei cittadini, con scuole all’avanguardia, servizi di qualità, attenzione al benessere dei residenti, attenzione all’ambiente. Un impegno che in questa tornata elettorale ha fatto fare un balzo in avanti alla coalizione del centro sinistra".

Marcello Iezzi