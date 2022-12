Loggi: "Un maxi piano per le nostre scuole"

La Provincia di Ascoli chiude il suo primo anno di mandato. Nella giornata di ieri nella consueta sala consiliare di palazzo San Filippo il presidente Sergio Loggi e il consiglio hanno illustrato il classico bilancio di fine anno spiegando analiticamente l’attività attuata nel corso del 2022. Si attestano a 68milioni di euro le entrate complessive che hanno permesso di realizzare importanti interventi su viabilità, scuole e ambiente. Il deficit che nel 2020 era arrivato a toccare 20milioni è stato ridotto a 18. Inoltre ulteriori 3milioni sono stati già stanziati per un’incisiva riduzione del disavanzo tecnico che andrà a migliorare il quadro economico del rendiconto 2022. "Ci siamo insediati esattamente lo scorso 18 dicembre 2021 e quest’anno per la prima volta siamo riusciti ad approvare il bilancio entro il mese di marzo – spiega il presidente –. Questa è una mossa di forte valore politico e amministrativo perché poi ci ha permesso di sbloccare tanti interventi che altrimenti non saremmo riusciti ad effettuare in tempo. Parlando dei patti territoriali abbiamo presentato al Mise il progetto Pioneer che in caso di esito positivo prevede l’erogazione di 9,5 milioni (5 per interventi infrastrutturali dei comuni e 4,5 per iniziative imprenditoriali). Sotto l’aspetto delle politiche europee e del progetto Erasmus siamo capofila del consorzio PicenoNet for Mobility di cui fanno parte tutte le scuole superiori del territorio e che prevede 3 progetti per un budget totale di 704mila euro. Ci saranno 260 borse di studio agli studenti del Piceno per un’esperienza formativa di mobilità all’estero. Importanti anche gli investimenti operati sulle strade per un totale di 38,5milioni".

Nel corso di quest’annata tra i lavori effettuati ci sono: sp 93 Venarottese (900mila euro), sp 1 Rosso Piceno (900mila), sp 187 Villa Pera (300mila), sp 4 Appignanese (500mila), sp 253 Acqua Chiara-Castignano (300mila), collaudo lavori sp 43 Mezzina (6milioni e 28mila), riqualificazione e potenziamento sicurezza attraverso il decreto ponti e viadotti (2milioni e 300mila), rifacimento segnaletica orizzontale e verticale (235mila), decespugliazione strade principali (120mila), manutenzione straordinaria sp dei comuni delle aree interne (284mila), miglioramento sicurezza sp 76 San Marco per la coppa Paolino-Teodori (100mila), piano sgombro neve (422mila). "Per quanto riguarda edilizia scolastica e patrimonio – prosegue – sono stati investiti 65milioni nel piano opere pubbliche sempre del trimestre 2022-2024. Nel 2022 siamo riusciti ad ottenere 23milioni aggiuntivi dal commissario Legnini. Continuiamo a lavorare sul rilancio del brand Piceno. L’impegno è di coinvolgere tutti i 33 comuni attraverso l’assemblea dei sindaci con l’obiettivo di fare sintesi".

Massimiliano Mariotti