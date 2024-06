Loggi vuol dire fiducia. Monteprandone senza storia:: "Subito un nuovo asilo"

Iezzi

Sergio Loggi è stato riconfermato sindaco di Monteprandone quasi per acclamazione. Ha lasciato agli avversari meno del 20%. Su 6.330 votanti ha totalizzato 4.995 voti pari all’81,59%, portando in consiglio ben 11 consiglieri. Martina Censori ha ottenuto 792 voti pari al 12,95% mentre Emidio Del Zompo con la lista ufficiale di ’Noi moderati’ ha portato a casa 335 voti pari al 5,47%. Gli elettori a Monteprandone erano 10.465 e si è recato alle urne il 60,49%. Martina Censori, che ha approntato una lista ’last minute’ dopo aver appreso che il sindaco non l’avrebbe riconfermata nella sua lista, tutto sommato ha ottenuto un buon risultato e porta in consiglio ben 4 rappresentanti. Con il sindaco Loggi sono stati rieletti gli assessori uscenti: Christian Ficcadenti, Meri Cossignani, Daniela Morelli e Roberta Iozzi, il presidente del consiglio Antonio Riccio e il consigliere uscente Marco Ciabattoni. La rielezione di Sergio Loggi era prevedibile, considerato il cambio di passo che ha cambiato il volto del paese. "L’81,6% è un risultato importante – afferma Sergio Loggi – Desidero ringraziare i cittadini che hanno premiato il nostro impegno e sarà nostro compito non deludere nessuno". Neppure il tempo di esultare che Loggi pensa già a cosa dovrà fare da questa mattina: "L’estate è già arrivata ed abbiamo un ricco programma di eventi per rilanciare il turismo. Dobbiamo portare avanti i cantieri in essere ed aprire quelli già finanziati compreso un ulteriore asilo da 40 posti in centro che si aggiunge a quello da 120 posti a Centobuchi, che sarà ultimato a settembre".