L’olio di tenera ascolana premiato in Egitto

Congratulazioni a Domenico Fratoni che è stato premiato in Egitto per la qualità e la bontà del suo olio monovarietale di Oliva Ascolana Tenera. Il prodotto di eccellenza del Piceno realizzato dal titolare dell’Oleificio Fratoni a Brecciarolo, ha trionfato nella prestigiosa competizione internazionale sull’olio di oliva ‘PyramidsIooc&ioc’ al Cairo in Egitto. In gara c’erano più di 150 olii provenienti da 20 paesi del mondo. Decisamente soddisfatto Domenico Fratoni che durante le festività di natale è volato al Cairo con la moglie Anna Maria e i figli Chiara e Valentino, per partecipare a questa competizione- "Questo risultato – ha dichiarato Fratoni – è il frutto della passione e dell’impegno che mettiamo ogni giorno nella valorizzazione del nostro territorio, Ascoli Piceno, e nella cura della straordinaria qualità delle sue olive. Dedichiamo questa vittoria a tutti voi che ci supportate ogni giorno e alla nostra terra, che continua a regalarci frutti straordinari. L’esperienza in Egitto è stata incredibile, al di la della competizione internazionale ho avuto la possibilità di conoscere tanti produttori di tutto il mondo, qualcuno anche dei territori di guerra, che quest’anno ha raccolto le olive mentre cadevano le bombe, pur di continuare la sua produzione. Una esperienza che porterò sempre nel cuore".

Valerio Rosa