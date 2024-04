Lollobrigida e la sfida a padel

Non solo la visita istituzionale per l’inaugurazione del primo corso di laurea in ’Management per la valorizzazione sostenibile delle aziende e delle risorse ittiche’. Il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida a San Benedetto ha infatti trovato tempo per un po’ di svago. Il cognato della premier Giorgia Meloni è stato impegnato infatti in una partita a padel con, tra gli altri, il sindaco di Ascoli Marco Fioravanti e il consigliere regionale Andrea Assenti.

Insomma, qualche ora di divertimento targata interamente Fratelli d’Italia con la racchetta in mano, a conferma ancora una volta di come il padel sia diventato ormai sport popolarissimo.