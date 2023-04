L’omaggio a don Celso Giardinà dei suoi ragazzi

Domenica delle Palme, come consuetudine, un folto gruppo di fermani si sono ritrovati al cimitero di Massignano per rendere omaggio alla tomba di Don Celso Giardinà, guida spirituale e morale per intere generazione di giovani fermani, un sacerdote, il cui ricordo, nonostante siano trascorsi ben 34 anni dalla sua scomparsa, suscita una forte commozione in coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e frequentarlo presso il Ricreatorio San Carlo. E’ stato Don Ubaldo Ripa ad affiancare i "ragazzi di Don Celso" nelle preghiere, poi lo squaglio di cioccolato con il maritozzo che Don Celso offriva ai suoi ragazzi.