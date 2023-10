L’omaggio a Fellini. Doppia giornata di eventi per celebrare il maestro

Nell’anno dei cinque anniversari di Federico Fellini (70 anni da ‘I Vitelloni’, 60 da ‘8 e mezzo’, 50 da ‘Amarcord’, 40 da ‘E la nave va’, 30 dalla scomparsa), Ascoli su iniziativa dell’associazione ‘Il Portico di Padre Brown’ presieduta da Pina Traini celebra il grande maestro del cinema con due giorni di eventi e iniziative a lui dedicati, dal titolo ‘Fellini forever’. L’appuntamento è per il fine settimana: si inizia sabato, alle 9, all’aula magna del liceo artistico ‘Licini’, con la proiezione di ‘Amarcord’ (1973) introdotta da Francesca Fabbri Fellini, ovvero nipote di colui che ha fatto la storia del cinema. "Il Portico di Padre Brown – dice il sindaco Marco Fioravanti – ogni volta propone eventi e iniziative per alzare un po’ la visione culturale della città, dunque ringrazio Pina Traini. Ascoli sta lavorando negli ultimi anni per cercare di avere un approccio culturale aperto verso l’esterno, e ciò sta portando risultati. In questi anni abbiamo prodotto un calendario di eventi significativo che ha consentito alla città di avere un numero importante di presenze turistiche. Abbiamo anche destagionalizzato, ottobre è ricco di eventi, domani sera (stasera ndr) avremo il concerto di Vecchioni. Ciò ha consentito di dare una motivazione, non solo all’ascolano, ma anche a chi viene dalla costa o dal vicino Abruzzo, per raggiungere Ascoli. Puntiamo molto sulla cultura e questo ha prodotto anche una ricaduta economica".

Il programma di domenica si aprirà alle 9, con la messa che il vescovo di Ascoli, Gianpiero Palmieri, celebrerà in cattedrale per il 30esimo anniversario della scomparsa di Federico Fellini. Quindi, alle 13, a Villa Cicchi, sarà la volta di ‘Amarcord culinario. Le ricette di casa Fellini’. Per informazioni e prenotazioni: 3683946172. Infine, la due giorni si chiuderà al teatro dei Filarmonici dove, alle 21.15, avrà inizio l’evento ‘Federico Fellini, il grande incantatore’ con Francesca Fabbri Fellini e Milena Vukotic e con le incursioni dell’Ensemble del ‘Portico di Padre Brown’, tra cui quelle di danza della scuola ‘Life for Dance’. L’ingresso è gratuito.

"L’iniziativa è stata già proposta questa estate a San Benedetto – conclude Pina Traini –, sebbene in modo diverso. Ad Ascoli c’è la collaborazione con gli studenti del liceo artistico Licini. Il motivo per cui abbiamo organizzato questo evento è far conoscere ai giovani Fellini, approfittando dei cinque anniversari che ricorrono nel 2023".

