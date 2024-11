L’omaggio a Francesco Merloni:: "Continuiamo la sua strada"

Un grande assente ha caratterizzato la cerimonia di presentazione della Classifica delle Principali Imprese marchigiane. Infatti nella splendida sala degli Specchi di Confindustria Ascoli una sedia è rimasta vuota ed è quella di Francesco Merloni, recentemente scomparso. Il vice presidente della Fondazione, Gian Mario Spacca, dopo il saluto introduttivo della vice presidente di Confindustria Ascoli Roberta Faraotti, ha ricordato il grande ruolo che ha avuto Francesco Merloni sia come imprenditore e sia come politico per lo sviluppo socio economico delle Marche. "Con Francesco Merloni abbiamo individuato nuove strade di sviluppo coniugando scienza, conoscenza e imprenditorialità. È fondamentale lavorare insieme e in solidarietà e in amicizia tra regioni e soprattutto tra Umbria e Abruzzo. Troppo presto abbiamo abbandonato quelle che hanno permesso di caratterizzare il nostro sviluppo ovvero i distretti industriali". La presidente della Magazzini Gabrielli SpA Laura Gabrielli ha detto: "La nostra storia è iniziata nell’800. È importante conoscere la nostra storia ma è fondamentale sapere dove vogliamo andare. I numeri ci inorgogliscono, ma per noi costituiscono uno stimolo a fare ancora meglio per la nostra regione".

Danilo Turla di Turla Costruzioni ha aggiunto: "Ci auguriamo di avere un nuovo slancio con un nuovo piano infrastrutture che possa garantire un nuovo impulso allo sviluppo economico". Antonio Bontempi della Gem Elettronica di San Benedetto ha detto: "La nostra azienda vanta una tecnologia avanzatissima. Stiamo facendo passi da gigante. Ad oggi abbiamo triplicato i nostri volumi e contiamo di moltiplicarli per sei nei prossimi anni". Marco Fioravanti sindaco di Ascoli ha sottolineato: "Siamo orgogliosi di ospitare nella nostra città un evento così importante". Per il senatore Guido Castelli "la Fondazione Merloni è stato un partner fondamentale per le iniziative che ha intrapreso a favore delle aree colpite dal sisma del 2016 e 2017".

Il contenuto della classifica è stato analizzato dal professore Donato Iacobucci dell’Università Politecnica delle Marche da Marco Ciro Liscio e da Martina Orci. L’intervento dell’imprenditore ascolano Simone Mariani del Gruppo Sabelli ha concluso l’evento: "La Sabelli è entrata nella classifica nel 2003 con circa 30 milioni di fatturato. Oggi siamo presenti anche con la Sabelli Distribuzione. Dietro a ogni imprenditore c’è una famiglia che intende investire nelle aziende. La voglia di crescere è fondamentale e non si ferma ai risultati".