L’omaggio a madre Pallotta

Karol Wojtyla diceva delle suore ‘essere un segno della tenerezza di Dio verso il genere umano’. Parole che toccano il cuore quando le suore si prendono cura dei bambini, opera incarnata dalle suore dell’Istituto Missionario della Fanciullezza, fondato a Pesaro da Madre Flora Pallotta originaria di Force, dove ha sede lo stesso istituto che domenica ha ospitato la cerimonia in onore alla Madonna della Pace nel ricordo di Madre Pallotta e della sua testimonianza di fede, quale concreta realizzazione del bene attraverso la promozione dell’integrità e dignità della persona. Tra le autorità presenti, quale espressione di gratitudine all’impegno dell’istituto per il territorio, l’ Arcivescovo emerito di Pesaro Piero Coccia, il sindaco di Force Amedeo Lupi, l’onorevole Augusto Curti ed il comandante della stazione locale dei carabinieri Andrea Felicetti, accolti dalla responsabile della Casa Preghiera suor Cristina Di Paolo, affiancata dalle consorelle. "La vita della Chiesa è la fede vissuta in contemplazione e azione – ha detto monsignor Coccia durante l’omelia – due elementi di reciproca forza che da personale si fa collettiva, e che le Scritture di oggi riportano alla vita di concreta realizzazione del bene, di cui madre Flora ha fatto principio ispiratore divenuto eredità nell’edificazione umana fondata sul valore della vita piena radicata nella verità".

Paola Pieragostini