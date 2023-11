L’omaggio a Maria Callas. Serata speciale al Ventidio per i 100 anni del soprano

Nel centenario della nascita di Maria Callas, il teatro Ventidio Basso ospiterà un omaggio alla grande soprano. La serata musicale è in programma proprio nel giorno in cui avrebbe compiuto 100 anni, il 2 dicembre, con inizio alle 21. L’appuntamento è stato organizzato dall’associazione ‘Scintille’ presieduta da Donatella Lamperti e vedrà l’esecuzione di alcune tra le più belle arie d’opera interpretate dalla ‘divina’, su musiche di Mozart, Donizetti, Bellini, Rossini, Gounod, Verdi e Puccini. Protagonisti del concerto saranno il soprano Aloisia de Nardis e il basso Andrea Concetti, accompagnati al pianoforte dal maestro Davide Massacci, mentre l’attore Simone Cameli coinvolgerà gli spettatori nel viaggio della vita di Maria Callas.

"Siamo onorati di avere la possibilità di ospitare nel nostro splendido teatro Ventidio Basso l’omaggio a Maria Callas nel centenario della nascita – dice il vicesindaco Gianni Silvestri –. L’associazione culturale Scintille ha scelto Ascoli per onorare la figura della famosa soprano e come amministrazione abbiamo dato a questa iniziativa il nostro supporto". "Di cantanti molto importanti, anche prima della Callas, ce ne sono state, ma nessuna come lei ha segnato l’interpretazione del repertorio operistico – spiega Andrea Concetti –. La Callas ha coniato un nuovo modo di portare in scena un personaggio completo sotto tutti i punti di vista, vocale, e scenico soprattutto. Se si ascolta una sua registrazione degli anni Cinquanta, si nota che è moderna ancora oggi. Noi cercheremo di omaggiarla con un programma vario, con un repertorio che tocca il suo, ma anche con brani che lei non ha cantato".

"Questo concerto omaggio alla Callas – conclude Davide Massacci – mi tocca particolarmente perché da un po’ di tempo a questa parte mi sono parecchio appassionato al repertorio lirico avvicinandomi allo stesso da pianista solista quale sono. Avrò il piacere e l’onore di accompagnare Aloisia de Nardis e Andrea Concetti".

I biglietti per il concerto si possono acquistare alla biglietteria del teatro Ventidio Basso (0736298770), o online sul circuito www.vivaticket.com. Il costo dei ticket: primo settore 24 euro (20 euro per gli under 18), secondo settore 20 e 16 euro, terzo settore 16 e 12 euro, quarto settore 12 e 8 euro. Sarà disponibile un pullman della ditta Canalibus con partenza da San Benedetto (costo biglietto AR 7 euro). Per la prenotazione del pullman 3337264614.

Lorenza Cappelli