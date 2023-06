L’omaggio a Mariani Il piazzale dell’Università al posto di via dei Corsi

Non più via dei Corsi all’angolo del Caffè Meletti in piazza del Popolo, ma il piazzale antistante la sede universitaria all’ex Mazzoni. Così il Comune di Ascoli ha scelto di onorare la memoria del dottor Guido Giorgio Mariani morto il 7 giugno del 2012, all’età di 63 anni. La notizia della concreta intenzione di cambiare la denominazione di via dei Corsi trapelata a metà maggio aveva suscitato un dibattito con diverse persone che, pur riconoscendo i meriti e favorevoli ad onorare la memoria di Guido Mariani, hanno però manifestato perplessità sull’opportunità di ’dimenticare’ quanto i Corsi fecero per Ascoli, inviati dal Papa nel 1583 per ripristinare l’ordine turbato dal banditismo. Il confronto fra la municipalità e i familiari del dottor Mariani hanno di fatto stimolato ulteriormente alcune riflessioni. "Una situazione andata avanti per 10 mesi. La famiglia Mariani – spiega il sindaco Fioravanti – ha parlato con il nostro ufficio toponomastica e sono state messe in campo diverse soluzioni; stando spesso il caro Guido in piazza del Popolo, avevano avuto l’idea iniziale di via dei Corsi; ma un conto è l’idea e un conto la fattibilità. Abbiamo comunque valutato una decina di vie, ma il problema è che cambiare uno spazio già intitolato è complicato e perfino impugnabile; invece una via dove non c’è già intitolazione è molto più semplice. Questa è stata la spinta verso uno spazio in cui non c’era alcun nome. Tanto più – aggiunge – che la scelta della famiglia è caduta giustamente su un ex ospedale diventato luogo dove i nostri giovani accrescono le loro conoscenze". Occorreranno alcune settimane per organizzare la cerimonia di intitolazione del piazzale della sede dell’Unicam al dottor Mariani. La giunta con la delibera approvata il 9 giugno scorso ha riconosciuto "la storia personale e professionale del dottor Mariani ed il legame indissolubile con Ascoli, città alla quale ha reso omaggio con orgoglio durante tutta la sua esistenza, e che ha rappresentato il filo conduttore della sua vita da sempre imperniata sui valori dell’amicizia, della partecipazione alla vita cittadina, dell’impegno politico e sociale, dell’amore per tutto ciò che rappresenta l’ascolanità".

Peppe Ercoli