L’omaggio a Paoli e Vanoni

A Offida ferve l’attesa per l’appuntamento che si terrà venerdì prossimo, alle ore 21.15 , nel teatro Serpente Aureo dal titolo ’Quell’appuntamento senza fine’ con Valeria Visconti ( 3 partecipazioni a Sanremo) e Paolo Notari (oggi conduttore Rai). Organizzato in occasione dei novanta anni di Gino Paoli e Ornella Vanoni, nasce uno spettacolo per raccontare la loro storia d’amore infinita e cantare le canzoni più famose del loro straordinario repertorio. La prevendita dei biglietti Ciaotickets https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/quellappuntamento-senza-fine-0.