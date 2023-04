L’omaggio ai caduti: "Memoria da coltivare"

In occasione della ricorrenza della Festa della Liberazione, a San Benedetto si è tenuta la cerimonia della deposizione delle corone di alloro dinanzi ai monumenti ai Caduti in largo Luigi Onorati e nella locale sede dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia. Presenti diverse autorità civili, tra cui il sottosegretario di Stato Lucia Albano, l’onorevole Giorgio Fede, il consigliere regionale Andrea Assenti e il vicepresidente della Provincia Giovanni Borraccini. Vi erano, ovviamente, le autorità militari, rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d’arma e tanti cittadini. La manifestazione è stata accompagnata dalla banda musicale ’Città di San Benedetto’. Al termine della celebrazione, il sindaco Antonio Spazzafumo è intervenuto con una sua riflessione sull’importanza della memoria della Resistenza e dei motivi che portarono tanti italiani, anche giovanissimi, all’estremo sacrificio in nome della Libertà.

"Non bisogna mai smettere di insegnare e far conoscere ai giovani che cosa fu quel momento storico, da quale senso di ribellione nacque la decisione di tante persone, soprattutto giovani e giovanissimi, di combattere un regime nel quale tutto il Paese era immerso da oltre vent’anni. Bisogna dunque coltivare questa memoria facendo leva sul contesto in cui i valori della Resistenza maturarono. Quest’opera di formazione spetta agli adulti: è un compito che dobbiamo svolgere tutti noi che abbiamo ruoli pubblici e di responsabilità. Lo dobbiamo a noi stessi, lo dobbiamo alle nuove generazioni".

A Monteprandone un gruppo di studenti, in rappresentanza di tutte le classi della Scuola Secondaria di Primo Grado, ha partecipato all’incontro formativo, "Tracce partigiane. La Resistenza al nazifascismo nel Piceno" e alla Mostra foto-documentaria "Fascismo e Resistenza nel Piceno", curata dall’Istituto Provinciale di Storia per il Movimento di Liberazione nelle Marche, allestita nel Museo dei Codici di San Giacomo della Marca. L’iniziativa, organizzata dall’Amministrazione Comunale, è stata curata dal professor Costantino Di Sante, direttore dell’Istituto storico provinciale di Ascoli che ha raccontato la storia di uomini e donne coraggiosi che nel Piceno hanno combattuto per i valori dell’antifascismo, di San Benedetto bombardata, della Resistenza a Colle San Marco guidata da Spartaco Perini e della sconfitta di partigiani condotti poi nei campi di concentramento. Ha ricordato tanti civili vittime dei bombardamenti e tante figure che hanno reso libero il Piceno: Ettore Bianco che organizzò un gruppo di partigiani di Acquasanta, Giovanni Nebbia, i fratelli Spinozzi, la Banda Paolini, i contadini innocenti di Massignano uccisi perché incolpati di aver ferito un soldato tedesco e tanti altri.

Marcello Iezzi