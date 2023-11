L’omaggio ai defunti

Ieri mattina, alla presenza delle autorità civili, l’Amministrazione comunale di Monteprandone ha reso omaggio ai defunti con la deposizione di una corona di fiori dinanzi alla croce nel vecchio civico cimitero e reso omaggio agli ex sindaci defunti. Erano presenti il sindaco Sergio Loggi, il vicesindaco Daniela Morelli, gli assessori Christian Ficcadenti e Fernando Gabrielli, il comandante della stazione dei carabinieri Gabriele Luciani e i familiari degli ex sindaci. Dopo la benedizione da parte di padre Marco Buccolini, Guardiano del Convento di San Giacomo della Marca e qualche minuto di raccoglimento, il corteo si è spostato dinanzi alle tombe degli ex sindaci di Monteprandone: Attilio Gasparretti, Antonio Forlini e Giovanni Tribotti. Con i familiari, il sindaco ha deposto un mazzo di fiori in omaggio ai primi cittadini defunti ed ha espresso la sua gratitudine a tutti i suoi predecessori.