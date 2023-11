L’omaggio ai defunti. Più bus e nuova viabilità

Cambio di viabilità e di sosta nel quartiere di Borgo Solestà e potenziamento delle corse urbane degli autobus, oggi, in occasione della commemorazione dei defunti. In previsione del grande afflusso che si registrerà nel civico cimitero, così come è accaduto anche ieri nel giorno di Ognissanti, l’azienda di trasporto pubblico, la Start, ha deciso di istituire anche per oggi un servizio di trasporto aggiuntivo per il cimitero di Porta Cappuccina, con frequenza ogni 30 minuti, dalle 14 alle 17, con il seguente percorso circolare: piazza Immacolata, via Murri, via Indipendenza, corso Mazzini, via Sacconi, piazza Santa Maria Intervineas, corso Mazzini, Porta Romana, cimitero, Porta Romana, via Ricci, viale De Gasperi, piazza Immacolata. Il Comune, dal 27 ottobre scorso fino a domani, ha invece attivato al cimitero il servizio di accompagnamento dei visitatori con macchine elettriche. Lo stesso è garantito dalla Croce Verde.

E ancora, per quanto riguarda la regolamentazione della viabilità, con ordinanza dirigenziale l’Arengo ha istituto per la giornata odierna, dalle 13 alle 18: in via San Serafino da Montegranaro, tratto tra via Verdi e il cimitero, il divieto di circolazione per tutti i veicoli, ad eccezione dei taxi e dei bus del servizio urbano Start, e il divieto di sosta con rimozione coatta, il divieto di circolazione con esclusione dei mezzi Start e dei taxi in via Verdi per il tratto compreso tra via San Serafino da Montegranaro e via Pergolesi, il divieto di circolazione veicolare sulla corsia di accesso in direzione via Vivaldi posta allo svincolo con semaforo di via Bengasi, il divieto di sosta con rimozione coatta sul lato ovest del piazzale nella zona antistante l’ingresso pedonale ai nuovi lotti, il divieto di sosta con rimozione coatta sul lato nord del piazzale antistante gli ingressi della parte vecchia del cimitero, il doppio senso di circolazione in via Tebaldini per permettere il transito da e per il parcheggio antistante l’ingresso della parte nuova del camposanto, limitatamente alla disponibilità di posti liberi, la revoca della corsia preferenziale bus realizzata in via Tebaldini, nonché il divieto di circolazione a tutti i veicoli sulla bretella di collegamento tra la medesima via e via San Serafino da Montegranaro.

Infine, sempre oggi, ma dalle 8 alle 18, è stato istituito il divieto di sosta sul lato nord del piazzale antistante gli ingressi della parte vecchia del cimitero.

Lorenza Cappelli