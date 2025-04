L’omaggio dei pescatori a San Benedetto

Tanta emozione ha invaso il porto di San Benedetto ieri mattina, pochi minuti prima dell’inizio dei funerali di Papa Francesco a Roma. Alle 9-45 in punto, le sirene dei pescherecci hanno suonato all’unisono, rompendo il silenzio in un momento di intensa partecipazione collettiva. Il ruggito delle sirene è stato udibile a chilometri di distanza, trasformando l’intera città in un grande abbraccio sonoro. Nel silenzio che avvolgeva il porto, il richiamo dei motori ha vibrato per alcuni minuti, senza interruzioni. Un tributo spontaneo e sentito, capace di commuovere tutti i presenti.

Tante persone si sono raccolte lungo la banchina per vivere quell’istante, molti con lo smartphone in mano per catturare immagini e suoni di un momento che resterà nella memoria della città. Era il saluto della marineria sambenedettese, che Papa Francesco aveva sempre avuto nel cuore. "Emozionante, commovente, un omaggio ad una grandissima personalità che ci lascia" è stato il commento di una delle tante persone che erano presenti al molo. Una mamma che ieri si è portata i suoi due bambini per fargli vivere quel momento.

Il Pontefice aveva stretto con i pescatori un legame autentico, riconoscendo il valore del loro lavoro e la nobiltà del loro impegno per la tutela dell’ambiente. Celebre l’incontro del 18 gennaio 2020 in Vaticano, quando li accolse nella Sala Clementina, elogiandoli come "custodi di un mestiere prezioso e antico". Non meno significativo fu l’ultimo incontro, nel novembre 2024, in occasione della Giornata Mondiale della Pesca. Davanti a circa 200 pescatori sambenedettesi e alle loro famiglie, Papa Francesco ricordò: "Siete custodi del mare, esempio di solidarietà e visione per il futuro". Un legame, quello tra il Papa e i pescatori di San Benedetto, che entra a far parte della storia cittadina.

Emidio Lattanzi