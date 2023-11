L’omaggio del sindaco alla mamma

"Grazie per tutto quello che ci hai insegnato e grazie per i tuoi consigli. Ci hai insegnato a guardare sempre avanti con onestà e sicurezza". Così il sindaco Antonio Spazzafumo durante il rito funebre per l’ultimo saluto alla madre Francesca Mosca, scomparsa all’età di 88 anni, nella mattina di giovedì in una stanza dell’ospedale "Madonna del Soccorso" di San Benedetto. La cerimonia funebre si è tenuta ieri mattina nella Cattedrale Madonna della Marina ed ha visto la partecipazione di esponenti politici cittadini, membri delle forze dell’ordine, una delegazione della società calcistica Torrione di cui Spazzafumo è stato presidente, tanti cittadini che si sono stretti al dolore dei figli della donna, Enza, Maurizio, Floriana e Antonio l’attuale Primo cittadino di San Benedetto. Il rito funebre è stato celebrato da don Romualdo Scarponi in una Basilica gremita di parenti, ma soprattutto di amici di famiglia.