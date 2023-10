L’ombra del veleno sul mangime

Si fa largo l’ipotesi dell’impiego di mangime avvelenato sparso lungo l’alveo del torrente Albula, nel tratto compreso fra il ponte di via Piemonte e quello del lungomare, che ha seminato morte fra i piccioni. La notizia del rinvenimento di diversi volatili in quella zona della città ha richiesto l’intervento dei carabinieri forestali che hanno eseguito prelievi del cibo da sottoporre ad analisi per capire se il becchime possa essere collegato all’accaduto. Il problema dei piccioni nelle città, è molto sentito per i disagi ed i danni che provocano, ma da qui a passare allo spargimento di cibo avvelenato (qualora fosse confermato dalle analisi) in una zona aperta a tutti, è un comportamento criminale. Contestualmente, infatti, è scattato anche l’allarme per i proprietari di cani che abitualmente, o anche occasionalmente, frequentano l’ultimo tratto dell’alveo del torrente Albula per far fare una sgambata ai propri amici a quattro zampe.