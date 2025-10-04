L’omicidio di Comunanza. Fissata l’udienza per Funari. Accuse pesanti dalla Procura

E’ stata fissata al 23 ottobre prossimo davanti al giudice Angela Miccoli l’udienza preliminare a carico di Claudio Funari, il 43enne accusato dell’aggressione violenta avvenuta a Comunanza il 23 dicembre 2024, nella quale è morto Renzo Paradisi ed è rimasta gravemente ferita la moglie Maria Antonietta Giacomozzi. Il procuratore di Ascoli Umberto Monti ha chiesto il processo per l’uomo difeso dall’avvocato Olindo Dionisi contro il quale si sono costituite parte civile la signora Giacomozzi e le sue figlie, assistite dall’avvocato Mauro Gionni. A Funari la Procura contesta l’omicidio volontario di Paradisi, il tentato omicidio volontario e le lesioni gravi provocate alla Giacomozzi, violenza privata (perché avrebbe impedito alla donna di usare il telefono per chiamare aiuto) e il tentato incendio doloso (perché avrebbe tirato degli oggetti, tra cui cuscini, dentro la stufa, avrebbe sparso la stanza di cenere per provocare questo incendio). Contestate anche le aggravanti della premeditazione, dei futili motivi e della minorata difesa delle vittime, in quanto anziane. Secondo l’impianto accusatorio, Funari quel giorno scavalcò la recinzione del capannone e si presentò senza preavviso in casa dei Paradisi entrando da una porta laterale. I coniugi stavano cenando e lui ha cominciato ad accusarli di aver ostacolato una relazione con una delle figlie, che di lui non voleva invece sapere. Improvvisamente li ha aggrediti con estrema violenza, colpendo con pugni Paradisi, buttandolo a terra, prendendolo poi a calci. Non pago ha iniziato a picchiare l’anziana donna che era intervenuta in difesa del marito.Le ha spaccato un vaso in testa e poi ha cominciato a danneggiare le suppellettili, spargendo per la casa carboni ardenti presi dalla stufa, minacciando di dare fuoco alla casa. Disperatamente Renzo e Antonietta hanno cercato di uscire dal capannone, ma Funari li ha raggiunti prendendo a pugni l’anziano, afferrandogli la testa e sbattendola ripetutamente sul pavimento finché l’uomo non ha perso i sensi: questi colpi violentissimi hanno provocato le lesioni cerebrali che dopo alcuni giorni di ricovero hanno causato la morte di Renzo Paradisi. Solo l’arrivo della telefonata della figlia, ha impedito a Funari di continuare a colpire la signora Giacomozzi.

Peppe Ercoli