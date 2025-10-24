L’omicidio di Comunanza. Funari parla al giudice:: "Non volevo fare del male"

"Sono rammaricato per quanto accaduto; non volevo fare del male a nessuno, avevo un buon rapporto con Renzo e Maria Antonietta e con le loro figlie. Mi dispiace per quello che hanno patito e se potessi tornare indietro agirei in maniera diversa". Questa la dichiarazione spontanea che Claudio Funari ha pronunciato ieri davanti al giudice delle udienze preliminari del tribunale di Ascoli Angela Miccoli in occasione dell’udienza che riguarda la richiesta di rinvio a giudizio del 42enne accusato dell’omicidio di Renzo Paradisi e del tentato omicidio della moglie Maria Antonietta Giacomozzi, avvenuti la sera del 23 dicembre 2024 a Comunanza. "Mi spiace che Maria Antonietta e le figlie non siano qui, altrimenti direi direttamente a loro quanto sono addolorato" ha aggiunto Funari, arrivato in tribunale scortato dagli agenti della Polizia penitenziaria del carcere di Ascoli dove è detenuto; per muoversi si è aiutato con un paio di stampelle.

Sull’uomo pende la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal procuratore capo di Ascoli Umberto Monti che lo accusa di omicidio volontario ai danni di Paradisi, tentato omicidio e lesioni gravi nei confronti della moglie, oltre ai reati di violenza privata – per averle impedito di chiedere aiuto – e tentato incendio doloso, per aver cercato di appiccare il fuoco all’abitazione. Contestate anche le aggravanti della premeditazione, dai futili motivi e dalla minorata difesa delle vittime, entrambe anziane. La strategia difensiva dell’avvocato Olindo Dionisi è volta ad alleggerire la posizione dell’imputato cercando di creare le condizioni per accedere ad un processo con rito abbreviato che garantisce lo sconto di pena di un terzo, nel caso specifico dall’ergastolo a 30 anni di carcere. Il penalista ha chiesto una integrazione delle indagini riguardanti alcune macchie di sangue rinvenute sul luogo dell’aggressione (un capannone dove era stato ricavato un piccolo appartamento) e la modifica del capo di imputazione con la rimozione delle aggravanti dei futili motivi e della premeditazione, al fine di poter chiedere per il suo assistito un giudizio con rito alternativo. Si sono opposti il procuratore Monti e l’avvocato Mauro Gionni, costituitosi parte civile per la signora Giacomozzi e le due figlie.

Gionni ha chiesto il sequestro dell’immobile di proprietà dell’imputato, a garanzia del risarcimento danni; anche su questo punto il giudice si è riservato.

Peppe Ercoli