L’omicidio Lettieri La Corte d’Appello conferma la condanna: 14 anni a Lambru

Petre Lambru dovrà scontare in carcere 14 anni di carcere per l’omicidio di Franco Lettieri commesso in concorso col nipote all’epoca dei fatti, il 15 gennaio 2021, minorenne e a sua volta condannato a 11 anni e 4 mesi di reclusione. Questo stabilisce la sentenza emessa ieri pomeriggio dalla Corte d’Assise d’Appello di Ancona che ha confermato la sentenza emessa in precedenza dal tribunale di Ascoli al termine del processo celebrato con rito abbreviato davanti al giudice Alessandra Panichi a dicembre 2021. Una decisione che non trova d’accordo l’avvocato difensore Emiliano Carnevali che ha già annunciato che ricorrerà in Cassazione. Anche per la Procura generale di Ancona, così come per quella di Ascoli, Lambru era da ritenere responsabile dell’omicidio di Franco Lettieri avvenuto in rua delle Stelle, in concorso con il nipote minorenne, la cui condanna è già divenuta definitiva a causa della mancata presentazione di un ricorso da parte di un legale campano al quale il ragazzo si era rivolto.

Nel processo d’appello l’avvocato difensore Carnevali ha sostenuto che nelle carte non c’è alcuna prova di un coinvolgimento consapevole di Lambru nell’omicidio; "quella sera l’uomo non era armato, non sapeva che il nipote aveva con sé un coltello ed era convinto inoltre che doveva esserci solo un chiarimento fra il ragazzo e Lettieri. Per cui le responsabilità fra i due vanno graduate, secondo il rispettivo apporto all’azione omicidiaria" ha detto il penalista nell’arringa difensiva. Il movente della lite sfociata nell’omicidio lo ha fornito durante il processo di primo grado Petre Lambru. Ha riferito che il nipote gli aveva chiesto di accompagnarlo ad un incontro con Lettieri per un chiarimento. Il nipote si è messo alle spalle dei due e dalla tasca destra dei pantaloni ha estratto un coltello colpendo una prima volta il campano che è scappato verso via Guiderocchi.

"Non ho visto il coltello, con Lettieri ci stavamo solo insultando" ha detto Petre Lambru che quella sera rincorse la vittima, raggiunta da zio e nipote che ha sferrato le altre coltellate mortali. Annuncia ricorso in Cassazione l’avvocato difensore di Petre Lambru. "Ci aspettavamo quantomeno una riduzione della pena – commenta l’avvocato Carnevali – avendo fornito, anche grazie ai vari consulenti tecnici impiegati, una versione più vicina possibile alla verità, con conseguente doverosa graduazione di responsabilità. Sapevamo tuttavia che il processo ha natura interpretativa, quindi ci faremo valere in Cassazione".

Peppe Ercoli