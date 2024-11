L’opera di Vespasiani per la Virgo Fidelis ad Appignano

In occasione della ricorrenza della patrona dell’arma dei carabinieri, presenti i vertici del comando provinciale di Ascoli, nella Chiesa di San Michele Arcangelo di Appignano del Tronto, è stata presentata l’opera di Mario Vespasiani dedicata alla Virgo Fidelis. Alla presenza delle massime autorità civili e militari della Provincia, tra cui il prefetto Copponi, il questore Simonelli, il sindaco di Appignano Moreschini insieme con i rappresentanti delle altre forze dell’ordine, monsignor Coccia, vescovo emerito di Pesaro Urbino, che ha celebrato la Messa, ha evidenziato il valore della fedeltà, del servizio e della difesa del bene. Il colonnello Barone ha introdotto l’artista Mario Vespasiani che è stato chiamato a dipingere l’interpretazione della Virgo Fidelis, un’opera ad olio su tela dall’alto valore simbolico, che si unisce ad altre due opere cariche di significato realizzate in precedenza dall’artista ripano, quali i ritratti del generale Dalla Chiesa e di Salvo D’Acquisto. "Attraverso questa tela dedicata alla Virgo Fidelis ho cercato di mettere in risalto un chiaro elemento simbolico – ha detto Vespasiani – rappresentare la fede ardente nei più alti valori, che a mio avviso contraddistingue l’identità del carabiniere".