L’operazione all’avanguardia Protesi al colon per via endoscopica

All’ospedale ‘Mazzoni’ è stata impiantata la prima protesi metallica del colon per via endoscopica. L’intervento, su un paziente di 87 anni con un cancro del colon stenosante metastatico ricoverato in urgenza, è stato eseguito da Filippo Antonini, responsabile dell’unità operativa dipartimentale di gastroenterologia e endoscopia interventistica dell’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli, assistito dalle infermiere Alba Rosati e Tiziana Alfonsi, e con il supporto della direttrice di anestesia e rianimazione del nosocomio ascolano, Ida Di Giacinto. Il paziente era stato ricoverato d’urgenza nel reparto di chirurgia dell’ospedale di San Benedetto, diretto da Salome Di Saverio.

"La presenza di una endoscopia interventistica nella nostra Ast – dice Di Saverio – è fondamentale per poter gestire in maniera multidisciplinare pazienti complessi e a volte inoperabili, come in questo caso. Il paziente è arrivato occluso e sofferente ed è stato dimesso dopo soli 4 giorni dalla procedura endoscopica, in buone condizioni e senza più sintomi, e sarà affidato alle cure dell’oncologia diretta da Francesca Giorgi". "Il paziente ha evitato un intervento chirurgico che sarebbe stato molto invasivo e invalidante – continua Filippo Antonini –, e anche molto più costoso per l’azienda. Il posizionamento endoscopico di protesi è una metodica mininvasiva in grado di evitare le gravi conseguenze, potenzialmente letali, di una occlusione intestinale acuta. Per il paziente l’esame è apparentemente identico a una normale colonscopia, quindi senza subire tagli addominali, e il tutto viene eseguito per via endoscopica. Nonostante l’apparente semplicità, queste procedure di endoscopia radio-guidata necessitano di una grande esperienza e di molti anni di formazione poiché non sono esenti da rischi e complicanze e spesso possono risultare particolarmente complesse".

E’ la prima volta che interventi di endoscopia digestiva di questo tipo vengono eseguiti nella provincia di Ascoli, mentre altre procedure innovative, come l’endoscopia del pancreas e delle vie biliari, sono già state avviate da Antonini al Mazzoni. Si complimenta con il primario Antonini il sindaco Marco Fioravanti. "Faccio i miei più sinceri complimenti a Filippo Antonini per aver portato a termine l’intervento. Una procedura innovativa che rappresenta un vanto per la nostra Ast e che permette, grazie alla presenza dell’endoscopia interventistica al Mazzoni, di aiutare e gestire pazienti complessi che, finora, sono stati costretti a ricorrere a tali cure spostandosi altrove. Ringrazio anche il commissario Maria Capalbo, medici, infermieri e quanti giornalmente, con passione, dedizione e sacrifici, si prendono cura dei pazienti all’ospedale Mazzoni".

Lorenza Cappelli