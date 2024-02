L’opposizione a caccia del candidato

La politica folignanese è in fermento, in vista delle prossime elezioni amministrative. Se il sindaco uscente, Matteo Terrani, ha già confermato la sua ricandidatura, da parte dell’opposizione ci sono state voci sull’ex assessore Peppe Paci ma anche su Fulvio Corradetti, Stefania Aliberti e Dario Albertini. Ciò aveva portato Valerio Pignotti, coordinatore provinciale di Forza Italia, a chiedere un maggior coinvolgimento tra i partiti e le realtà di centrodestra. Lo stesso aveva auspicato di ‘fare squadra’ attorno a Pietro Principi, consigliere comunale che fu candidato sindaco nel 2019. In risposta a tutte le indiscrezioni circolate, è intervenuta l’associazione ‘Folignano Futura’. "Crediamo sia giunto il momento di fare chiarezza – scrive ‘Folignano Futura’ -. Il nostro è un movimento civico-culturale, impegnato sul territorio per l’ascolto delle persone e per l’organizzazione di iniziative valide per la crescita della comunità folignanese, e rimarrà tale. Qualcuno ha male interpretato: per ‘Folignano Futura’ non c’è alcuna connotazione politica. Le remore di Pignotti sulla presunta estromissione di Forza Italia da un tavolo di concertazione sono incomprensibili in quanto, ad oggi, ci sono stati incontri solo in via amichevole, davanti ad un calice, con esponenti in carica nelle amministrazioni locali e regionali per esporre il progetto del movimento. Siamo aperti al confronto con tutti gli amministratori di ogni estrazione politica. Molta confusione anche sulla persona di Peppe Paci, attribuendone la presenza nella giunta Allevi".

Matteo Porfiri