L’opposizione all’attacco "Dalla Carbon all’Unicam, dall’Arengo solo slogan"

Ascolto & Partecipazione torna all’attacco. Con una nota ufficiale il capogruppo consiliare Emidio Nardini è tornato a lamentare l’operato di sindaco e giunta. Un modo di fare politica, a detta sua, fatto di propaganda e ordinaria amministrazione. "Molte iniziative sportive, alcune manifestazioni culturali locali, feste, notti bianche, iniziative gastronomiche – si legge –, vediamo eventi capaci di attrarre solo visitatori locali. Per non parlare del rifacimento di marciapiedi e asfalto. Tutto quello che viene fatto da ogni amministrazione comunale, anche di un piccolo paese. Persino il giusto e condivisibile sostegno finanziario alle fasce più deboli dei cittadini, peraltro adottato da tutti i comuni, viene presentato come straordinario. Ma è sugli obiettivi strategici, quelli davvero in grado di creare opportunità economiche e di lavoro stabile per i giovani, per i tanti disoccupati, per le attività commerciali e turistiche, è sugli obiettivi capaci di rendere visibile e attrattiva la città a livello nazionale che l’attuale giunta ha finora dimostrato di non essere all’altezza: Ascoli capitale italiana della cultura (vedi il rilancio di Matera), Ascoli patrimonio Unesco, il progetto di riqualificazione dell’area ex-Sgl Carbon, la sempre promessa riacquisizione dei parcheggi dalla Saba per ridisegnare un piano della viabilità urbana". A&P rimarca l’assenza di risultati su temi delicati come scuola, ponte di San Filippo, riqualificazione di corso Trento e Trieste, curva sud. "Si è deciso di concentrare le risorse della ricostruzione post-sisma (3.5 milioni di euro) su questo intervento: discutibile, ma va bene. Essendo però il costo di circa 7 milioni di euro, dove si prendono le risorse che mancano? Si gioca sull’ambiguità parlando di progetto approvato quando, in realtà, sarà un miracolo se quello definitivo e la gara d’appalto avverranno entro il 2024. Si investono ben 9,7 milioni di euro per il ponte sul Tronto ammettendo candidamente che serve, non a Monticelli, ma "per un migliore collegamento tra il quartiere e la zona commerciale cittadina".

Via libera "all’apertura di 3 nuovi supermercati, si inaugurano 2 casette dell’acqua – continua A&P –, si distribuiscono a pioggia piccoli finanziamenti ad associazioni senza visione, mentre si perde dal prossimo anno il corso di laurea in tecnologie dei beni culturali. Da ultimo il boom turistico: l’osservatorio regionale certifica ad Ascoli non c’è nessun passo avanti".

Massimiliano Mariotti