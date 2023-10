L’opposizione : "Il Comune di Folignano deve 28mila euro alla Ciip"

"Il Comune di Folignano è moroso per oltre 28mila euro nei confronti della Ciip". L’accusa arriva dai consiglieri di opposizione Giorgio Capriotti, Pietro Principi, Fulvio Corradetti e Gianpaolo Ferretti. "Giorni fa, alcuni cittadini hanno segnalato sui social un problema relativo alla chiusura del contatore del civico cimitero di Folignano per una presunta morosità – spiegano i rappresentanti della minoranza –, che però è stata prontamente smentita dai nostri amministratori. Il ruolo del consigliere di opposizione è quello di indagare e tutelare la buona amministrazione. Motivo per il quale abbiamo fatto una ricerca presso la Ciip Spa e abbiamo richiesto la documentazione contabile, che prontamente ci è stata fornita. Bene, dai documenti si evince chiaramente che il Comune di Folignano ha un debito pregresso con la Ciip Spa di oltre 28mila euro. Questa situazione di insolvenza dura da oltre due anni. L’ente erogatore del servizio idrico si è limitato responsabilmente a sospendere solo l’utenza del civico cimitero per non arrecare problemi a edifici pubblici, scuole e uffici comunali ma soprattutto non creare danni per la popolazione nel caso avesse sospeso anche l’erogazione dell’acqua delle casette – concludono i consiglieri –. L’utenza è stata riattivata solo dopo che il Comune ha pagato parzialmente il debito relativo alla sola utenza del cimitero e limitata al consolidato fino al 31 dicembre 2022 per 181,64 euro. Alla luce di ciò ci chiediamo: c’è forse un problema di disponibilità di cassa? Capiamo che le elezioni siano ormai prossime e che serpeggi un certo nervosismo tra chi amministra, però magari invece di perdere tempo ad indagare per capire chi saranno i candidati avversari, sarebbe meglio che si concentrassero ad amministrare correttamente il Comune di Folignano".