L’opposizione unita: "Ora si torni ai contenuti"

L’opposizione si è detta pronta ad affrontare in maniera unita le prossime elezioni comunali. È attraverso il progetto politico civico ‘Cantiere Riformista’ che si cercherà di offrire un’alternativa a quella parte di città che non si sente rappresentata dall’attuale amministrazione. Il programma elettorale e il nome del candidato sindaco saranno resi noti entro marzo. A parlarne è Maria Stella Origlia, coordinatrice provinciale Italia Viva.

Origlia, come stanno andando le cose?

"Mi ritengo fiduciosa. Al di là del progetto politico che vede alcune forze centriste e riformiste, tra cui il mio partito, in campo da alcuni mesi, ritengo una assoluta novità l’inizio del percorso. Finora ad Ascoli ci si era abituati ad osservare dinamiche e strategie politiche dettate da rituali che vedevano lo storico centrosinistra arrivare a ridosso delle elezioni spesso impreparato o addirittura disarticolato. Mancava un percorso basato su un progetto ampio, partecipato e condiviso da più forze politiche e civiche".

Cosa ha innescato questo processo?

"Esperienze pregresse capaci di mostrare che i veti e le divisioni danneggiano non solo i progetti, ma i cittadini stessi. Come in ogni compagine politica o schieramento, dovrebbero prevalere le idee, i programmi, gli obiettivi delle cose da realizzare o da mettere appunto in cantiere, e non i nomi, i simboli, i veti incrociati, le ruggini o i rancori. La politica è un’arte complessa dove l’intelligenza delle idee e la capacità di mediare ne sono il fulcro e l’asse portante. Occorre gettare ponti, aprirsi, cercare i punti di incontro e su quelli costruire programmi e obiettivi da raggiungere".

Qual è il metodo migliore per evitare queste divisioni?

"È necessario lavorare sui contenuti, sullo studio dei problemi, sulle idee condivise, e non più sulla sommatoria di sigle partitiche. Il metodo migliore credo sia quello di costruire spazi di riflessione grazie ai quali poter disegnare una cornice di interventi da sviluppare in città per i prossimi 10-15 anni, coinvolgendo i cittadini e tutti coloro che vogliano contribuire a dare una mano. Ai momenti di ascolto e confronto poi devono seguire quelli della proposta, fatta di scelte, che spettano alla politica. Per tutto questo la scelta di amministrare una città costituisce un atto di responsabilità forte, di impegno con i cittadini, i quali spesso dimenticano quanto viene loro promesso in campagna elettorale".

Massimiliano Mariotti