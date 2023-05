L’ora dei risarcimenti Crimini di guerra nazisti Fondi sbloccati col Pnrr

In dirittura d’arrivo l’iter per la liquidazione dei danni di guerra per le stragi naziste e le deportazioni dei soldati italiani. Una battaglia che gli avvocati Lucio e Andrea Olivieri di San Benedetto, porta avanti dal 2009 con una serie di processi, una quindicina in tutto, nei tribunali di Ascoli, Fermo, Pesaro, Sulmona, Macerata, Isernia, L’Aquila e Cassino. Due sono ancora in coso, mentre gli altri hanno avuto tutti un esito positivo. Al momento la somma da liquidare ai circa 200 familiari di vittime e deportati, assistiti dagli avvocati Olivieri, ammonta a circa 40 milioni di euro. L’attuale governo italiano, dando continuità all’azione di quello precedente, ha col recente decreto ’mille proroghe’ incrementato a oltre 60 milioni di euro il fondo istituito nel 2022 e ha fissato la data del 28 giugno 2023 il termine per la presentazione delle domande giudiziali risarcitorie.

Entro lo stesso termine è prevista l’emanazione del decreto di attuazione attraverso il quale il Mef (Ministero dell’Economia e delle Finanze) dovrà stabilire i tempi e le modalità per la distribuzione delle somme agli aventi diritto. La legge istitutiva del Fondo prevede che a beneficiare delle somme saranno solo quei familiari di vittime e deportati che hanno ottenuto o otterranno una sentenza definitiva di condanna nei confronti della Repubblica Federale di Germania. Il Fondo è stato istituito per porre termine alla disputa internazionale tra Italia e Germania dopo che la Corte Internazionale di Giustizia de l’Aja nel 2012 aveva condannato l’Italia per violazione dell’immunità giurisdizionale spettante alla Germania. Il successivo intervento della Corte Costituzionale del 2014, però, aveva stabilito che la Germania non poteva giovarsi dell’immunità giurisdizionale avendo il Terzo Reich commesso crimini di guerra e contro l’umanità in violazione dei diritti inviolabili della persona.

In Italia sono oltre 25.000 le vittime delle stragi naziste compiute tra l’8 settembre del 1943 e l’8 maggio del 1945, mentre i soldati deportati in Germania e schiavizzati sono circa 650.000. Dunque, si chiuderà presto, almeno con un tangibile atto, questa triste e drammatica pagina della nostra Storia.

"Le ferite, si sa, lasciano sempre delle cicatrici – affermano gli avvocati Olivieri – Finalmente si va a sanare un aspetto molto sentito in Italia, poiché a fronte delle 25mila vittime e 65mila prigionieri, che inizialmente erano circa un milione, vede coinvolta una buona fetta di italiani. A Roma altri colleghi avvocati, che hanno lavorato e stanno lavorando a difesa di altre famiglie di deportati e di vittime delle stragi, hanno pignorato gli immobili dello Stato tedesco in Italia". Va ricordato che nel 2019, su azione degli avvocati Lucio e Andrea Olivieri, furono ipotecati terreni per un valore di 1 milione e 700 mila euro in provincia di Como a favore del comune di Roccaraso per risarcire i familiari della strage di Pietransieri. Ora, proprio a seguito di tutte queste azioni, la Germania ha fatto pressione sull’Italia affinché cessassero le iniziative lesive per la sua sovranità. Il Governo Draghi, quindi, istituì il fondo di 60 milioni di euro del Pnrr, per risarcire i familiari delle vittime di stragi e deportazioni commessi dai soldati del Terzo Reich sul territorio italiano.

Marcello Iezzi