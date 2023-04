L’ora dei velisti con il circolo nautico

Il Circolo Nautico Sambenedettese festeggia la Stella d’argento del Coni e il Diploma di merito appena ricevuti con la nuova stagione velica, di grande impatto, che avrà il suo evento clou dal 29 aprile al primo maggio, con la tappa del circuito nazionale ’Trofeo Optimist Italia Kinder – Joy of moving’ che porterà oltre 300 giovanissimi velisti provenienti da tutta Italia sulla Riviera delle Palme, per un indotto in bassa stagione che si prevede intorno alle 700 presenze. "Evento importantissimo per il circolo – ha dichiarato il presidente Igor Baiocchi – e i riconoscimenti che ci sono stati assegnati per la qualità del lavoro del 2022 ripaga gli sforzi che abbiamo compiuto: l’anno scorso, oltre all’attività ordinaria, abbiamo dato vita a 27 manifestazioni". Con lui Laura Cennini e Andrea Novelli, del settore vela rispettivamente consigliera con delega e direttore tecnico, i consiglieri Giuseppe Mattetti, Carlo Capecci e Benito Rossi, e il maestro di cerimonia Manrico Urbani, che ha voluto ricordare che il Cns è vicino alla Samb nel giorno del centenario e il Palio Velico dei Quartieri di luglio. Dopo il Trofeo Optimist, il campionato primaverile, al cui interno si disputerà (13 e 14 maggio) anche il Trofeo Riviera delle Palme – Memorial Carlo Aleandri, la Regata dei quattro porti – Trofeo Challenger Andrea Patacca (27 e 28 maggio), la regata zonale Optimist (1 e 2 luglio) valevole come selezione per i campionati nazionali giovanili, la Straregata sociale – Memorial Manuela Sgattoni (4 settembre) e il campionato invernale. "Abbiamo ricevuto con molto piacere – ha detto la Cennini – i riconoscimenti per la nostra attività e mi auguro che nei prossimi anni si possa puntare ancora più in alto".

Stefania Mezzina