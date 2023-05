L’ora del voto anche nel Piceno Domani e lunedì si va alle urne Grottammare sceglie il sindaco

Oggi giornata di riflessione e poi domani e dopo domani si vota. A Grottammare saranno 13.394 gli elettori chiamati alle urne. Gli elettori residenti all’estero sono 673: potranno votare solo tornando a Grottammare, poiché per queste elezioni non è previsto il voto per corrispondenza. Le votazioni si svolgeranno nei 15 seggi allestiti in quattro plessi scolastici: Scuola Infanzia di via C. Battisti (sezioni dalla 1 alla 5), che ha sostituito la storica sede di via Garibaldi a causa dei lavori in corso presso la scuola G. Speranza, Scuola Ischia di piazza Giovanni XXIII (sezioni 6-7), plesso Ascolani in via Dante Alighieri (sezioni dalla 8 alla 10) e sede centrale IC Leopardi in via Toscanini (sezioni dalla 11 alla 15). Lo scrutinio delle schede avverrà lunedì pomeriggio, immediatamente dopo la chiusura dei seggi. Il successore di Enrico Piergallini dovrà essere scelto fra i 4 candidati sindaci che hanno messo in campo ben 10 liste.

Il candidato sindaco del centro destra, Marco Sprecacè, sarà appoggiato da tre liste: "Grottammare C’è" Andrea Pizi, Giampaolo Poletti, Marilisa Felicetti, Federica Concetti, Eleonora Marconi, Alberto Marconi, Cristiano Federico Marcozzi, Emanuele Santori (detto Vasetta), Emanuele Rivosecchi, Giuliano Vagnoni, Guido Olivieri, Laura Rosati, Alex Ciaccioni, Eleanora Colagiacomi, Samuele Guidotti, Valnea Carminucci; "Lega - Forza Italia" Christian Amabili, Alessandro Capograssi, Luigi Capriotti, Antonella Ciocca, Giancarlo Colletta, Francesca Feliziani, Lorenzo D’Antonio, Paola D’Antonio, Giuseppe Ferrante, Giorgia Ferrari, Stefano Marcelli, Maurizio Mengarelli, Maria Claudia Perazzoli, Elndin Prifti, Angela Soccio, Sonia Traini; "Fratelli d’Italia" Raffaele Rossi, Tiziana Stampatori, Catia Guerrieri, Aristide Clementi, Roberto Cappelli, Simona Georgiana Baciu, Maurizio Pasquali, Mihela Maria Ispas, Alessandro Corsini, Francesca Capocasa, Giuseppe Lamona, Alessia Fracassa, Pierluigi Ercole, Sabrina Proietti, Lodovico Mignini, Maria Amato.

Il candidato sindaco Alessandro Rocchi è sostenuto da due liste: Lista "Solidarietà e Partecipazione" Alessandra Biocca, Ginevra Bosano, Samuela Castelletti, Jonathan Chiappini, Laura Ciarrocchi, Silvia Egidi, Gabriele Luzi, Antonio Malavolta, Barbara Montagna, Rossella Moscardelli, Stefano Novelli, Manolo Olivieri, Umbarto Pulcini, Martina Sciarroni, Marica Scipioni, Luigi Travaglini. "Città in Movimento" Cristina Baldoni, Andrea Broglia, Rosanna Carota, Stefano Ciotti, Rosa Maria Finamore, Giovanni Finicelli, Nicolino Giannetti, Alessandro Grossi, Andrea Marchigiani, Lorenzo Piunti, Monica Pomili, Bruno Talamonti, Marco Tamburro, Serena Traini, Claudia Vagnoni, Oriana Vitarelli.

Il candidato sindaco Lorenzo Vesperini è sostenuto da 4 liste: "Città Futura": Fabrizio Paoloni, Emanuele Califano Lidak, Renato Muzi, Pasquale Paolini, Danilo Di Ruscio, Loredana Malavolta, Andrea Illuminati, Arnaldo Santori, Angelica Marcozzi, Margherita Tarricone, Teresa Ferrara, Eric Mascaretti, Davide Morganti, Concetta del Colle "Imma", Giovanni Del Colle, Meri Moretti. "Città Unica" Andrea Aleandri, Pierangelo Porti, Michele Sibillo, Massimo Iannuzzi, Carmen Bergamaschi, Erica Acri, Eleonora Marini, Giampiero Vesperini, Nadia Moretti, Cristiana Polini, Carlo Antonetti Lamorgese Passeri, Lorella Ruggieri, Camilla Ciarrocchi, Mauro Spinozzi, Domenico Marcelli, Massimo Mattoni. "Noi per Grottammare" Tiziana Marinucci, Stefano Mori, Romano Girardi, Sonia Paccasassi, Antonio Tondi, Massimo Menduni, Lino Domizi, Lara Facchini, Guido D’Alessandri, Federico Filiaci, Domenico Consorti, Davide De Felice, Daniele Colleluori, Alessandra D’Elpidio, Adele De Felice, Maria Minchillo. "Senso Civico" Marco Tessaro, Benedetto Labanti, Maddalena Berrettoni, Claudio Lucidi, Francesca Feliziani, Gianluigi Spaziani, Imma Ancora, Mimma Speziali, Claudia Belleggia, Sabina Neroni, Aleandro Fioroni, Daniela Di Stanislao, Carlo Perticarà, Cinzia Pasqualini, Claudio Giacinto, Dionisio Uriani.

La candidata sindaco Alessandra Manigrasso è sostenuta dalla lista "Comunità in Movimento" Cesare Balestra, Eleonora Bellaspiga, Gianfranco Brutti, Simone Cameli, Annamaria Marchetti De Carolis, Geltrude De Mattia, Simone Di Marco, Claudio Giuliani, Massimo Iobbi, Rutilia Pasqualetti, Maria Franca Roselli, Rosanna Sebastiani, Elena Russo, Roberto Spinozzi, Gian Filippo Straccia, Yasser Taha.

Marcello Iezzi