L’ordine anti fannulloni: "Torneo a carte in Comune". Polemica a Ripatransone

Al posto del solito ordine di servizio che il sindaco di Ripatransone Alessandro Lucciarini lascia la mattina in bacheca per gli operai, ieri ha fatto trovare due mazzi di carte nuovi di passa e l’ordine di partecipare, con tanto di regolamento, a due tornei di briscola e scopa, con la bella a tressette, firmato come Responsabile dell’ufficio Patrimonio. "Non è uno scherzo di Carnevale – ha subito precisato il primo cittadino – Si tratta di un’iniziativa ironica con la quale ho voluto invitare gli operai comunali di Ripatransone a svolgere le proprie mansioni durante l’orario di lavoro, poiché in diverse occasioni, purtroppo, ho dovuto costatare che i compiti assegnati sono stati disattesi. In un momento storico in cui molte persone non hanno un lavoro che assicuri loro reddito, ritengo che chi invece è più fortunato, debba apprezzare le opportunità che ha a disposizione, dando il giusto valore al lavoro. Magari riscoprendo un po’ di vergogna si torna ad apprezzare quello che uno ha. Auguro, a chi è in cerca di un lavoro, di trovarlo oggi, per dare dignità alle proprie giornate. A chi lo ha, auguro buon lavoro. Qui si è perso il valore del lavoro. C’è gente che non apprezza la fortuna del lavoro che ha. Ogni mattina appendo l’ordine di servizio e puntualmente non viene fatto quello che dico e allora ho deciso: oggi giocate a carte".

Una mossa a sorpresa che nessuno si aspettava. Per farla completa, nell’ordine di servizio è anche previsto che gli operai devono indossare i dispositivi di protezione, nella fattispecie i guanti, poiché le carte sono nuove e possono provocare tagli o lacerazioni e che il torneo deve terminare entro le 12,30 per permettere l’attesa davanti all’orologio marcatempo. Ieri, comunque, due operai non hanno rispettato l’ordine di servizio ed hanno deciso di accogliere le disposizioni verbali andando a sistemare la strada comunale Case Rosse.

Sul caso è subito intervenuta la minoranza. Roberta Capocasa, capogruppo di ‘Progetto Paese’: "A noi sembra alquanto grave – scrive in una nota la Capocasa – E’ stato fatto tanto per entrare a far parte dei ‘Borghi più belli d’Italia’ e invece che farci pubblicità per le nostre bellezze patrimoniali, diventiamo famosi per i tornei di briscola? Che ne penserà il delegato al turismo che tanto si è speso per questo riconoscimento? Il sindaco ha dimostrato che nel nostro Comune c’è un problema legato alla gestione del personale, anche offendendo gli stessi operai oltre che l’assessore con delega al personale, che invece si impegna quotidianamente affinché la macchina operativa dei dipendenti funzioni bene. Un buon ’padrone di casa’ i panni sporchi dovrebbe lavarli in privato e non spiattellare ai quattro venti l’incapacità di gestire una situazione facendo un ordine di servizio con tanto di mazzi di carte. Per tutti i nostri concittadini che si stanno complimentando sotto il post del nostro sindaco – la conclusione –, chiediamo di andare oltre e capire che c’è un serio problema all’interno del nostro palazzo comunale, che non può essere affrontato con un post che si ha la pretesa di far passare per goliardico ma che goliardico non è".

Marcello Iezzi