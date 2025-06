Lorenzo Didio: contratto triennale con l'Atletico Ascoli fino al 2027

Tra i pochissimi calciatori dell’Atletico Ascoli attualmente sotto contratto c’è l’attaccante Lorenzo Didio che la società del Patron Graziano Giordani ha blindato lo scorso mese di dicembre con un accordo triennale fino a giugno 2027. Un investimento importante per il classe 2004, su cui l’Atletico Ascoli crede molto. ha messo a segno un nuovo colpo di mercato assicurandosi l’attaccante Lorenzo Didio. Cresciuto nella Scuola Calcio dell’Ortona, Didio ha fatto tutta la trafila nel settore giovanile del Pescara. Due anni fa si è affacciato nei professionisti a Rimini in Serie C dove fino a gennaio è sceso in campo in una occasione. Nella seconda parte della stagione ha militato nel Sora mettendo a referto 17 presenze con 6 reti e un assist. Lorenzo è andato in gol anche contro l’Atletico lo scorso 10 marzo al ’Don Mauro Bartolini’ nel match vinto dagli ascolani per 2-1. Nella prima parte della stagione scorsa ha giocato nel Chieti collezionando 7 presenze, poi come detto a dicembre si è trasferito all’Atletico Ascoli. Con la maglia bianconera ha disputato 24 partite realizzando due gol. Giocatore molto fisico che ha nella forza, nel gioco aereo e nel tiro le sue caratteristiche migliori. "Ho sposato appieno questo progetto a lungo termine perché so che per il mio percorso di crescita può essere la scelta giusta – ha ammesso appena arrivato – È una società molto solida, un ambiente professionale ma nello stesso tempo sano, dove ci sono tutti i presupposti per lavorare bene". Certo da lui ci si aspettava qualcosa di più soprattutto in zona gol, ma è stato molto prezioso nella manovra della squadra e nel far salire i compagni. "Didio è giovane – ha dichiarato Mister Simone Seccardini – è sta lavorando sodo. E’ un classe 2004 e ha altri due anni di contratto. Ci sarà molto utile".

Valerio Rosa