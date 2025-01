Lorenzo grottammarese dell’anno

Lorenzo Cameli, 23 anni, velista, studente di disegno industriale e ambientale, è il Grottammarese dell’anno e sarà premiato nell’ambito dello spettacolo ’Una rotonda sul mare’ che da 26 anni viene organizzata dall’associazione Lido degli Aranci. Questa la motivazione del premio: "Per aver continuato nel tempo anche con la sua giovanissima età, a raccogliere vittorie e consensi nell’ambito sportivo del settore velistico già dal 2019, quando ancora diciassettenne ha ottenuto il record mondiale in barca a vela, sul suo Laser, con la traversata in solitaria ’Crazy Crossing’, partendo dalle nostre coste e arrivando all’isolotto di Pomo in Croazia e ritorno, fino ai suoi ultimi successi, con la doppia vittoria come Primo Classificato al Campionato Italiano Assoluto d’Altura, svoltosi a Brindisi nel giugno dell’anno scorso e alla Maxi Yacht Rolex Cup, Porto Cervo nel settembre 2024, iniziando il suo percorso nel regatare al Circolo Velico ’Le Grotte’ fino a ottenere riconoscimenti prestigiosi di valore mondiale". "Avevamo sul tavolo 16 nominativi, tutti meritevoli – ha affermato il sindaco Alessandro Rocchi – Alla fine abbiamo scelto Lorenzo Cameli, giovane atleta velista affinché possa essere anche da esempio e da stimolo per tanti ragazzi e non solo grottammaresi. Il messaggio è che l’impegno e la dedizione pagano". Lorenzo, già campione italiano e campione europeo, riceverà in dono, come da tradizione, un dipinto di un’artista locale e quest’anno è la volta di Domenica Aloisi che ha realizzato "Il sogno di Pericle", ispirato all’angelo d’argento di Fazzini che campeggia sul Torrione della Battaglia. Tullio Luciani, creatore del Premio, insieme alla Confcommercio di Ascoli, ha ricordato che il riconoscimento va ai personaggi che durante l’anno hanno fatto conoscere il nome di Grottammare in Italia e nel mondo. Il presidente della Lido degli Aranci, Alessandro Ciarrocchi, ha presentato lo spettacolo che si terrà l’11 gennaio al teatro delle Energie con ospite l’imitatrice televisiva Emanuela Aureli e il suo spettacolo "Mamma ho perso l’Aureli!".

Inizio alle 21,15. Ingresso 12 euro con biglietti ancora disponibili. La presentazione è affidata alla giornalista Manuela Cermignani e l’apertura della serata al mago Cristian con le sue performance. Rosina Bruni, invece, ha evidenziato come parte degli incassi dello spettacolo sarà, come sempre, devoluta all’Ail di Ascoli Piceno.

Marcello Iezzi