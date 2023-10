Lorenzo Melosso è il miglior cavaliere

Sarà Lorenzo Melosso il 18 novembre, nella cerimonia a San Secondo Parmense, a cucirsi addosso il titolo di ‘miglior cavaliere d’Italia’. Terminata la stagione delle giostre, infatti, il ragazzo di Porta Romana, che ha trionfato nell’ultima Quintana di agosto in sella al purosangue Magic Strike, è risultato essere il migliore di tutti in base alla classifica stilata dall’esperto e appassionato Roberto Parnetti di Arezzo, ideatore del premio. Nel regolamento, di quello che può essere considerato una sorta di ‘Pallone d’oro’ per i cavalieri, si tiene conto dei piazzamenti ottenuti da ciascuno sia nelle giostre storiche che in quelle non storiche che si svolgono in Italia. Il 2023, d’altronde, per Melosso è stato un anno da incorniciare. Oltre alla Quintana di agosto ha vinto anche la giostra di Sulmona e San Ginesio.