Loretta Minollini alle Capannelle

Ci sarà anche Ascoli, quest’anno, al 142esimo Derby Italiano di Galoppo, l’appuntamento clou del calendario ippico nazionale e una delle corse più ricche di tradizione e prestigiose d’Italia. All’evento, in programma il 2 giugno all’Ippodromo delle Capannelle a Roma, sarà protagonista anche la talentuosa amazzone Loretta Minollini, con la sua allieva Nicole Pignati. Entrambe metteranno in scena una performance di teatro equestre intitolata ‘Uguali insieme liberi’: un tributo artistico che celebrerà i valori della Repubblica Italiana. Loretta Minollini, nel corso della sua carriera, ha calcato le più importanti arene internazionali, dando il suo prezioso e personale contributo a spettacoli di altissimo livello, alcuni dei quali di rilevanza internazionale. Loretta ha anche una prestigiosa scuola di equitazione, proprio ad Ascoli, ‘Emozioni a cavallo’, che è diventata un punto di riferimento per gli appassionati. L’esibizione del 2 giugno, di Loretta Minollini e Nicole Pignati, sarà una vibrante metafora della storia e dell’identità nazionale.